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Про що фільм "Земляни", який наказав дивитися Зеленський

Вівторок, 21 липня 2020, 22:13

Документальний фільм "Земляни" був знятий у 2005 році режисером-зоозахисником Шоном Монсоном. 

Закадровий текст читає Хоакін Фенікс (фільм "Джокер"). Саундтрек для фільму написав музикант Мобі.

Півтори години автори фільму розповідають про страждання тварин, їхню експлуатацію у сфері моди, промисловості, а також медичних  досліджень. Значна частина кадрів, за заявами дистриб'юторів, знята прихованою камерою.

Фільм "Земляни" був знятий компанією Nation Earth і став першим її проєктом. Згодом це перетворилось на трилогію. Компанія продовжила "Земляни" ще двома частинами – "Єдність" та "Істоти", робота над останньою триває.

Цього року Nation Earth також випустив короткометражний фільм "Хранителі життя", присвячений проблемі лісових пожеж і кліматичних змін. Там Хоакін Фенікс зіграв лікаря.

Фільм не рекомендують дивитись дітям до 18 років, вагітним жінкам і людям із нестійкою психікою.

EARTHLINGS 10 YEAR ANNIVERSARY EDITION from NATIONEARTH on Vimeo.

Історія створення фільму "Земляни" така. У 1999 році письменник, продюсер і режисер Шон Монсон почав роботу над серією рекламних роликів про стерилізацію домашніх тварин. Кадри, зняті тоді в притулках біля Лос-Анджелесу, сильно вплинули на чоловіка. Незабаром це перетікло у проєкт "Земляни".

За словами авторів фільму, його створення зайняло 6 років через те, що отримувати матеріал "у цих прибуткових галузях" було складно. Спершу дистриб'ютори ігнорували "Земляни" і говорили Монсону, що проєкт "ніколи не побачить світ і його слід замести під килим".

 

Фільм був перекладений на більше ніж 40 мов, отримав кілька нагород. Зокрема, на Artivist Film Festival, присвяченому активізму в кіновиробництві, Бостонському кінофестивалі та фестивалі в Сан-Дієґо.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський записав відео, яке вимагав чоловік, що від ранку утримує заручників у Луцьку.

Після того, як силовики затримали терориста і вивели заручників, відео зникло з Facebook-сторінки Зеленського.

Нагадаємо: Від ранку 44 раніше судимий чоловік утримував в заручниках пасажирів автобусу Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів: визнати, що держава є "першим терористом у країні". Також зловмисник вимагав, щоб президент Зеленський записав відеозвернення із закликом дивитись фільм "Земляни", який терорист змусив дивитися і заручників.

Знати більше: Тероризм у середмісті. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки в Луцьку

Українська правда
Теми: ЛуцькЗемляни


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