Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Земляне" отреагировали на события в Луцке: не одобряем террор

Четверг, 23 июля 2020, 14:32
Земляне отреагировали на события в Луцке: не одобряем террор

Создатели фильма "Земляне" отреагировали на события с захватом в заложников  в украинском Луцке и заявили, что не поддерживают методы террора.

Источник: комментарий писателя правозащитника и режиссера фильма Шона Монсона, размещенный на официальной странице "Землян" в Facebook

Прямая речь: "Земляне" не одобряют и не потвортсвуют актам террора, поскольку наше послание - это сострадание ко всем существам. Содержание фильма - это продолжающаяся глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата.

Однако мы не используем террор, чтобы побудить людей к террору. Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, к их семьям, а также к властям, которые обеспечили, чтобы ни одна жизнь не была потеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия по отношению ко всем".

Знать больше: Террорист в Луцке. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки и как их освобождали

О чем фильм "Земляне", который приказал смотреть Зеленский

Предыстория:

  • 21 июля в центре Луцка мужчина захватил заложников в автобусе. Он позвонил в полицию и представился именем Максим Плохой. Позже выяснилось, что его настоящее имя – Максим Кривош.
  • Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновников и судей: признать, что государство является "первым террористом в стране". Также злоумышленник требовал, чтобы президент Зеленский записал видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне", который террорист заставил смотреть и заложников.
  • Зеленский выполнил требование Кривоша: опубликовал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". После освобождения заложников и задержания мужчины видео исчезло со страницы Зеленского.
  • Около 21:40 злоумышленника задержали, всех заложников освободили. Всего их оказалось 13.
  • На брифинге по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша правоохранители заявили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луцктерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Луцк
В Луцке спасатели достали руку ребенка из игрушки-ловушки
В Луцке фактически уничтожен объект энергетики, повреждены 12 домов – мэр
Оккупанты ударили по Луцку: поврежден объект энергетики, один человек получил ожоги
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: