"Земляне" отреагировали на события в Луцке: не одобряем террор

Создатели фильма "Земляне" отреагировали на события с захватом в заложников в украинском Луцке и заявили, что не поддерживают методы террора.

Источник: комментарий писателя правозащитника и режиссера фильма Шона Монсона, размещенный на официальной странице "Землян" в Facebook

Прямая речь: "Земляне" не одобряют и не потвортсвуют актам террора, поскольку наше послание - это сострадание ко всем существам. Содержание фильма - это продолжающаяся глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата.

Однако мы не используем террор, чтобы побудить людей к террору. Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, к их семьям, а также к властям, которые обеспечили, чтобы ни одна жизнь не была потеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия по отношению ко всем".

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