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"Земляне" отреагировали на события в Луцке: не одобряем террор

Четверг, 23 июля 2020, 14:32

Создатели фильма "Земляне" отреагировали на события с захватом в заложников  в украинском Луцке и заявили, что не поддерживают методы террора.

Источник: комментарий писателя правозащитника и режиссера фильма Шона Монсона, расмещенный на офыциальной странице "Землян" в Facebook

Прямая речь: "Земляне" не одобряют и не потвортсвуют актам террора, поскольку наше послание - это сострадание ко всем существам. Содержание фильма - это продолжающаяся глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата.

Однако мы не используем террор, чтобы побудить людей к террору. Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, к их семьям, а также к властям, которые обеспечили, чтобы ни одна жизнь не была потеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия по отношению ко всем".

Знать больше: Террорист в Луцке. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки и как их освобождали

О чем фильм "Земляне", который приказал смотреть Зеленский

Предыстория:

  • 21 июля в центре Луцка мужчина захватил заложников в автобусе. Он позвонил в полицию и представился именем Максим Плохой. Позже выяснилось, что его настоящее имя – Максим Кривош.
  • Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновников и судей: признать, что государство является "первым террористом в стране". Также злоумышленник требовал, чтобы президент Зеленский записал видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне", который террорист заставил смотреть и заложников.
  • Зеленский выполнил требование Кривоша: опубликовал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". После освобождения заложников и задержания мужчины видео исчезло со страницы Зеленского.
  • Около 21:40 злоумышленника задержали, всех заложников освободили. Всего их оказалось 13.
  • На брифинге по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша правоохранители заявили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.

Украинская правда
Темы: Луцктерроризм


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