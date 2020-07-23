"Земляне" отреагировали на события в Луцке: не одобряем террор
Создатели фильма "Земляне" отреагировали на события с захватом в заложников в украинском Луцке и заявили, что не поддерживают методы террора.
Источник: комментарий писателя правозащитника и режиссера фильма Шона Монсона, размещенный на официальной странице "Землян" в Facebook
Прямая речь: "Земляне" не одобряют и не потвортсвуют актам террора, поскольку наше послание - это сострадание ко всем существам. Содержание фильма - это продолжающаяся глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата.
Однако мы не используем террор, чтобы побудить людей к террору. Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, к их семьям, а также к властям, которые обеспечили, чтобы ни одна жизнь не была потеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия по отношению ко всем".
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О чем фильм "Земляне", который приказал смотреть Зеленский
Предыстория:
- 21 июля в центре Луцка мужчина захватил заложников в автобусе. Он позвонил в полицию и представился именем Максим Плохой. Позже выяснилось, что его настоящее имя – Максим Кривош.
- Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновников и судей: признать, что государство является "первым террористом в стране". Также злоумышленник требовал, чтобы президент Зеленский записал видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне", который террорист заставил смотреть и заложников.
- Зеленский выполнил требование Кривоша: опубликовал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". После освобождения заложников и задержания мужчины видео исчезло со страницы Зеленского.
- Около 21:40 злоумышленника задержали, всех заложников освободили. Всего их оказалось 13.
- На брифинге по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша правоохранители заявили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.