Посол Британії в Україні очікує належного розслідування підпалу будинку Шабуніна

Посол Британії в Україні заявила, що шокована новиною про підпал будинку голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та очікує належного розслідування.

Як пише "Європейська правда", про це посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у своєму Twitter.

"Шокована новиною про підпал будинку Віталія Шабуніна. Тішить, що ніхто не постраждав. Важливо повноцінно розслідувати цю та будь-які інші атаки на антикорупційних активістів та притягнути винуватців до відповідальності", - зазначає вона.

Перед цим стурбованість звісткою про пожежу у будинку Шабуніна висловив голова представництва ЄС в Украні Матті Маасікас.

Як раніше повідомляла "Українська правда", голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що сьогодні вночі його будинок підпалили, минулося без жертв.

Згодом спів засновниця ЦПК Дарія Каленюк заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.