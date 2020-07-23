Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посол Британії в Україні очікує належного розслідування підпалу будинку Шабуніна

Четвер, 23 липня 2020, 15:04

Посол Британії в Україні заявила, що шокована новиною про підпал будинку голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та очікує належного розслідування.

Як пише "Європейська правда", про це посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у своєму Twitter.

"Шокована новиною про підпал будинку Віталія Шабуніна. Тішить, що ніхто не постраждав. Важливо повноцінно розслідувати цю та будь-які інші атаки на антикорупційних активістів та притягнути винуватців до відповідальності", - зазначає вона.

Перед цим стурбованість звісткою про пожежу у будинку Шабуніна висловив голова представництва ЄС в Украні Матті Маасікас.

Як раніше повідомляла "Українська правда", голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що сьогодні вночі його будинок підпалили, минулося без жертв. 

Згодом спів засновниця ЦПК Дарія Каленюк заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.

Теми: Британіякорупція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 липня: полтавський теракт, підпал будинку активіста

Зеленський хоче із Путіним підписати угоду про припинення вогню

"Плювок в очі фанам": ультрас Динамо відреагували на призначення Луческу

Довічно відсторонили від футболу віцепрезидента УАФ, який вдарив суддю

відео60 порушень за 50 днів та перевищення швидкості втричі: як їздять нардепи

фотоСБУ викрила банду "Князя", яка тероризувала три області

Усі новини...
Британія
У Британії повідомляють про безпечну вакцину від COVID-19: влада вже замовила 100 млн доз
У Британії оприлюднили перші результати випробування на людях вакцини від коронавірусу
Британія нагадала Росії, що треба співпрацювати у справі MH17
Останні новини
08:56
Число нових випадків коронавірусу в Україні підскочило майже до тисячі
08:48
Парламент Хорватії затвердив новий уряд
08:44
На місці пожежі дому Шабуніна не знайшли решток вибухових предметів – поліція
08:39
У Словаччині після 18-годинних дебатів провалився вотум недовіри прем’єру
08:06
Світовий банк заступився за Шабуніна: Громадянське суспільство має виконувати місію
08:00
Головні новини четверга і ночі: полтавський теракт, підпал будинку Шабуніна
07:10
ООС: Українські бійці без втрат, у російських найманців – двоє поранених
06:13
Суперника Лукашенка триматимуть ще 15 днів під вартою
04:59
Пандемія: темпи поширення хвороби не зменшуються
03:51
На Буковині вкотре від COVID-19 одужали майже 100 хворих
Усі новини...