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Посол Великобритании в Украине ожидает надлежащего расследования поджога дома Шабунина

Четверг, 23 июля 2020, 15:04

Посол Великобритании в Украине заявила, что шокирована новостью о поджоге дома председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и ожидает надлежащего расследования.

Как пишет "Европейская правда", об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в своем Twitter.

"Шокирована новостью о поджоге дома Виталия Шабунина. Радует, что никто не пострадал. Важно полноценно расследовать эту и любые другие атаки на антикоррупционных активистов и привлечь виновных к ответственности", - отмечает она.

Перед этим обеспокоенность известием о пожаре в доме Шабунина выразил глава представительства ЕС в Укране Матти Маасикас.

Как ранее сообщала "Украинская правда", председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что сегодня ночью его дом подожгли, обошлось без жертв.

Позже соосновательница ЦПК Дария Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

Темы: Великобританиякоррупция
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