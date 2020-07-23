Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Полтавський угонщик відпустив полковника поліції і зник

Четвер, 23 липня 2020, 16:12
Фото поліції

Станом на 16:00 полтавчанин Роман Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.

Джерело: головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Чоловік відпустив працівника поліції, сам покинув автівку і зник у лісопосадці".  

Деталі: За словами Ларіної, зловмисник наразі пересувається пішки. Його розшукує поліція. 

З начальником Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковником поліції Віталієм Шияном усе гаразд, він неушкоджений, наразі перебуває зі своїми колегами.

Передісторія: 

  • У Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.
  • Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".
  • Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.

Ірина Балачук, УП
Теми: Полтаваполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Луцькому терористу обрали запобіжний захід

Полтавський угонщик відпустив полковника поліції і зник

Терорист Кривош каже, що готовий був померти і не мав спільників

Київське "Динамо" очолив Луческу

"Земляни" відреагували на події в Луцьку: не схвалюємо терор

НБУ зберіг ставку на рівні 6% річних

Усі новини...
Полтава
Стало відоме ім'я полтавського угонщика, показали фото
"Полтавський терорист" хоче втекти, а за кермом авто – заручник
Викрадач авто у Полтаві взяв у заручники поліцейського. Їде в напрямку Києва
Останні новини
17:57
МЗС Естонії викликало посла РФ через заяви із виправданням радянської окупації
17:53
Довічно відсторонили від футболу віцепрезидента УАФ, який вдарив суддю
17:53
Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась
17:42
ЦПК хоче, щоб підпал будинку розслідували як замах на Шабуніна
17:39
відео60 порушень за 50 днів та перевищення швидкості втричі: як їздять нардепи
17:37
У посольстві США висловили стурбованість нападами на активістів і політиків
17:32
Бойовики двічі обстріляли українські позиції, без втрат
17:27
Шмигаль: Не обговорюємо емісію гривні з головою НБУ
17:26
фотоСБУ викрила банду "Князя", яка тероризувала три області
17:04
У Нацбанку планують до кінця року не знижувати облікову ставку
Усі новини...