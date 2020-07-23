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Полтавський угонщик відпустив полковника поліції і зник

Четвер, 23 липня 2020, 16:12
Полтавський угонщик відпустив полковника поліції і зник
Фото поліції

Станом на 16:00 полтавчанин Роман Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.

Джерело: головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Чоловік відпустив працівника поліції, сам покинув автівку і зник у лісопосадці".  

Деталі: За словами Ларіної, зловмисник наразі пересувається пішки. Його розшукує поліція. 

З начальником Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковником поліції Віталієм Шияном усе гаразд, він неушкоджений, наразі перебуває зі своїми колегами.

Передісторія: 

  • У Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.
  • Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".
  • Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Полтаваполіція
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