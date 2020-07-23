Полтавський угонщик відпустив полковника поліції і зник
Четвер, 23 липня 2020, 16:12
Станом на 16:00 полтавчанин Роман Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.
Джерело: головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Чоловік відпустив працівника поліції, сам покинув автівку і зник у лісопосадці".
Деталі: За словами Ларіної, зловмисник наразі пересувається пішки. Його розшукує поліція.
З начальником Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковником поліції Віталієм Шияном усе гаразд, він неушкоджений, наразі перебуває зі своїми колегами.
Передісторія:
- У Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.
- Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".
- Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.
Ірина Балачук, УП