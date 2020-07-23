Полтавський угонщик відпустив полковника поліції і зник

Станом на 16:00 полтавчанин Роман Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.

Джерело: головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Чоловік відпустив працівника поліції, сам покинув автівку і зник у лісопосадці".

Деталі: За словами Ларіної, зловмисник наразі пересувається пішки. Його розшукує поліція.

З начальником Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковником поліції Віталієм Шияном усе гаразд, він неушкоджений, наразі перебуває зі своїми колегами.

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