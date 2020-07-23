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Полтавский угонщик отпустил полковника полиции и скрылся

Четверг, 23 июля 2020, 16:12
Фото полиции

По состоянию на 16:00 полтавчанин Роман Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области, его разыскивает полиция.

Источник: главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии "Украинской правде",

Прямая речь: "Мужчина отпустил сотрудника полиции, сам покинул машину и скрылся в лесопосадке".

Детали: По словам Лариной, злоумышленник сейчас передвигается пешком. Его разыскивает полиция.

С начальником Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковником полиции Виталием Шияном все в порядке, он невредим, сейчас находится со своими коллегами.  

Предыстория:

  • В Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.
  • Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан".
  • Злоумышленником, взявшим в заложники полицейского и угрожавшим взорвать гранату в Полтаве, оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.

Ирина Балачук, УП
Темы: Полтаваполиция


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