Полтавский угонщик отпустил полковника полиции и скрылся

По состоянию на 16:00 полтавчанин Роман Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области, его разыскивает полиция.

Источник: главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии "Украинской правде",

Прямая речь: "Мужчина отпустил сотрудника полиции, сам покинул машину и скрылся в лесопосадке".

Детали: По словам Лариной, злоумышленник сейчас передвигается пешком. Его разыскивает полиция.

С начальником Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковником полиции Виталием Шияном все в порядке, он невредим, сейчас находится со своими коллегами.

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