Полтавский угонщик отпустил полковника полиции и скрылся
Четверг, 23 июля 2020, 16:12
По состоянию на 16:00 полтавчанин Роман Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области, его разыскивает полиция.
Источник: главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии "Украинской правде",
Прямая речь: "Мужчина отпустил сотрудника полиции, сам покинул машину и скрылся в лесопосадке".
Детали: По словам Лариной, злоумышленник сейчас передвигается пешком. Его разыскивает полиция.
С начальником Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковником полиции Виталием Шияном все в порядке, он невредим, сейчас находится со своими коллегами.
Предыстория:
- В Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.
- Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан".
- Злоумышленником, взявшим в заложники полицейского и угрожавшим взорвать гранату в Полтаве, оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.
Ирина Балачук, УП