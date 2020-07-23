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ЦПК хоче, щоб підпал будинку розслідували як замах на Шабуніна

Четвер, 23 липня 2020, 17:42

"Центр протидії корупції" вважає, що підпал будинку їхнього голови Віталія Шабуніна є посяганням на його життя та його родини.

Джерело: Заява ЦПК

Дослівно: "ГО "Центр протидії корупції" вважає, що відбувся не просто підпал будинку голови правління організації Віталія Шабуніна, а напад і посягання на його життя та його родини".

"Ми пов’язуємо це з професійною антикорупційною діяльністю Віталія та "ЦПК". Нічний підпал будинку є частиною системної  кампанії, якою хочуть залякати команду "Центру Протидії Корупції" та спинити нашу діяльність".

"Уже зараз є свідчення того, що поліція намагатиметься зашкодити належному розслідуванню: так, представники організації просили поліцію у телефонному режимі не розпочинати слідчі дії без їхньої присутності, однак правоохоронці проігнорували прохання, вилучивши предмети з місця події за відсутності самого Віталія як  власника та його адвоката".

Деталі: ЦПК вказав, що не довіряє слідству, яке здійснює поліція, а також буде добиватися зміни кваліфікації злочину і зміни підслідності. Наразі поліція кваліфікувала пожежу як "умисне пошкодження майна".

ЦПК вказує, що постійно перебуває під тиском правоохоронних органів та окремих корупціонерів.

Передісторія:

  • Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили, минулося без жертв. 
  • Співзасновник ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявляє, що на місці пожежі у будинку голови ЦПК Віталія Шабуніна знайшли залишки вибухівки. 
  • У поліції підтвердити чи спростувати цю інформацію не змогли.

Теми: ЦПКполіціяЗеленський


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