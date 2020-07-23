ЦПК хоче, щоб підпал будинку розслідували як замах на Шабуніна

"Центр протидії корупції" вважає, що підпал будинку їхнього голови Віталія Шабуніна є посяганням на його життя та його родини.

Джерело: Заява ЦПК

Дослівно: "ГО "Центр протидії корупції" вважає, що відбувся не просто підпал будинку голови правління організації Віталія Шабуніна, а напад і посягання на його життя та його родини".

"Ми пов’язуємо це з професійною антикорупційною діяльністю Віталія та "ЦПК". Нічний підпал будинку є частиною системної кампанії, якою хочуть залякати команду "Центру Протидії Корупції" та спинити нашу діяльність".

"Уже зараз є свідчення того, що поліція намагатиметься зашкодити належному розслідуванню: так, представники організації просили поліцію у телефонному режимі не розпочинати слідчі дії без їхньої присутності, однак правоохоронці проігнорували прохання, вилучивши предмети з місця події за відсутності самого Віталія як власника та його адвоката".

Деталі: ЦПК вказав, що не довіряє слідству, яке здійснює поліція, а також буде добиватися зміни кваліфікації злочину і зміни підслідності. Наразі поліція кваліфікувала пожежу як "умисне пошкодження майна".

ЦПК вказує, що постійно перебуває під тиском правоохоронних органів та окремих корупціонерів.

Передісторія: