ЦПК хоче, щоб підпал будинку розслідували як замах на Шабуніна
"Центр протидії корупції" вважає, що підпал будинку їхнього голови Віталія Шабуніна є посяганням на його життя та його родини.
Джерело: Заява ЦПК
Дослівно: "ГО "Центр протидії корупції" вважає, що відбувся не просто підпал будинку голови правління організації Віталія Шабуніна, а напад і посягання на його життя та його родини".
"Ми пов’язуємо це з професійною антикорупційною діяльністю Віталія та "ЦПК". Нічний підпал будинку є частиною системної кампанії, якою хочуть залякати команду "Центру Протидії Корупції" та спинити нашу діяльність".
"Уже зараз є свідчення того, що поліція намагатиметься зашкодити належному розслідуванню: так, представники організації просили поліцію у телефонному режимі не розпочинати слідчі дії без їхньої присутності, однак правоохоронці проігнорували прохання, вилучивши предмети з місця події за відсутності самого Віталія як власника та його адвоката".
Деталі: ЦПК вказав, що не довіряє слідству, яке здійснює поліція, а також буде добиватися зміни кваліфікації злочину і зміни підслідності. Наразі поліція кваліфікувала пожежу як "умисне пошкодження майна".
ЦПК вказує, що постійно перебуває під тиском правоохоронних органів та окремих корупціонерів.
Передісторія:
- Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили, минулося без жертв.
- Співзасновник ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявляє, що на місці пожежі у будинку голови ЦПК Віталія Шабуніна знайшли залишки вибухівки.
- У поліції підтвердити чи спростувати цю інформацію не змогли.