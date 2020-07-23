Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦПК хоче, щоб підпал будинку розслідували як замах на Шабуніна

Четвер, 23 липня 2020, 17:42
ЦПК хоче, щоб підпал будинку розслідували як замах на Шабуніна

"Центр протидії корупції" вважає, що підпал будинку їхнього голови Віталія Шабуніна є посяганням на його життя та його родини.

Джерело: Заява ЦПК

Дослівно: "ГО "Центр протидії корупції" вважає, що відбувся не просто підпал будинку голови правління організації Віталія Шабуніна, а напад і посягання на його життя та його родини".

"Ми пов’язуємо це з професійною антикорупційною діяльністю Віталія та "ЦПК". Нічний підпал будинку є частиною системної  кампанії, якою хочуть залякати команду "Центру Протидії Корупції" та спинити нашу діяльність".

"Уже зараз є свідчення того, що поліція намагатиметься зашкодити належному розслідуванню: так, представники організації просили поліцію у телефонному режимі не розпочинати слідчі дії без їхньої присутності, однак правоохоронці проігнорували прохання, вилучивши предмети з місця події за відсутності самого Віталія як  власника та його адвоката".

Деталі: ЦПК вказав, що не довіряє слідству, яке здійснює поліція, а також буде добиватися зміни кваліфікації злочину і зміни підслідності. Наразі поліція кваліфікувала пожежу як "умисне пошкодження майна".

ЦПК вказує, що постійно перебуває під тиском правоохоронних органів та окремих корупціонерів.

Передісторія:

  • Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили, минулося без жертв. 
  • Співзасновник ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявляє, що на місці пожежі у будинку голови ЦПК Віталія Шабуніна знайшли залишки вибухівки. 
  • У поліції підтвердити чи спростувати цю інформацію не змогли.

Теми: ЦПКполіціяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
ЦПК
Чиновник Міноборони, якого звинуватили у підтримці окупації, написав заяву на звільнення
Чиновник з Міноборони відповів на звинувачення ЦПК: Це спроба дискредитації міністра
За збройні контракти Міноборони відповідає Лієв, який підтримував окупацію Криму – ЦПК 
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: