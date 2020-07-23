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ГПК хочет, чтобы поджог дома расследовали как покушение на Шабунина

Четверг, 23 июля 2020, 17:42

"Центр противодействия коррупции" считает, что поджог дома их главы Виталия Шабунина является посягательством на его жизнь и его семьи.

Источник: Заявление ЦПК

Дословно: "ОО "Центр противодействия коррупции" считает, что произошел не просто поджог дома главы правления организации Виталия Шабунина, а нападение и посягательство на его жизнь и его семьи".

"Мы связываем это с профессиональной антикоррупционной деятельностью Виталия и "ЦПК". Ночной поджог дома является частью системной кампании, которой хотят запугать команду "Центра Противодействия Коррупции" и остановить нашу деятельность".

"Уже сейчас есть свидетельства того, что полиция пытается помешать надлежащему расследованию: так, представители организации просили полицию в телефонном режиме не начинать следственные действия без их присутствия, однако правоохранители проигнорировали просьбу, изъяв предметы с места происшествия при отсутствии самого Виталия как владельца и его адвоката".

Детали: ЦПК указал, что не доверяет следствию, которое осуществляет полиция, а также будет добиваться изменения квалификации преступления и изменения подследственности. Сейчас полиция квалифицировала пожар как "умышленное повреждение имущества".

ЦПК указывает, что постоянно находится под давлением правоохранительных органов и отдельных коррупционеров.

Предыстория:

  • Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.
  • Соучредитель ЦПК Дария Каленюк заявляет, что на месте пожара в доме Шабунина нашли остатки взрывчатки.
  • В полиции подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли.

Темы: ЦПКполицияЗеленский


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