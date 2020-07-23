ГПК хочет, чтобы поджог дома расследовали как покушение на Шабунина
"Центр противодействия коррупции" считает, что поджог дома их главы Виталия Шабунина является посягательством на его жизнь и его семьи.
Источник: Заявление ЦПК
Дословно: "ОО "Центр противодействия коррупции" считает, что произошел не просто поджог дома главы правления организации Виталия Шабунина, а нападение и посягательство на его жизнь и его семьи".
"Мы связываем это с профессиональной антикоррупционной деятельностью Виталия и "ЦПК". Ночной поджог дома является частью системной кампании, которой хотят запугать команду "Центра Противодействия Коррупции" и остановить нашу деятельность".
"Уже сейчас есть свидетельства того, что полиция пытается помешать надлежащему расследованию: так, представители организации просили полицию в телефонном режиме не начинать следственные действия без их присутствия, однако правоохранители проигнорировали просьбу, изъяв предметы с места происшествия при отсутствии самого Виталия как владельца и его адвоката".
Детали: ЦПК указал, что не доверяет следствию, которое осуществляет полиция, а также будет добиваться изменения квалификации преступления и изменения подследственности. Сейчас полиция квалифицировала пожар как "умышленное повреждение имущества".
ЦПК указывает, что постоянно находится под давлением правоохранительных органов и отдельных коррупционеров.
Предыстория:
- Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.
- Соучредитель ЦПК Дария Каленюк заявляет, что на месте пожара в доме Шабунина нашли остатки взрывчатки.
- В полиции подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли.