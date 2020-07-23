"Плевок в глаза фанам": ульрас Динамо отреагировали на назначение Луческу

Ультрас киевского "Динамо" возмущением встретили известие о назначении главным тренером клуба экс-наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу и анонсируют акции протеста.

Источник: заявление ультрас бело-синих в соцсетях

Дословно: "Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо - это плевок в глаза всем болельщикам Динамо, и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой".

Детали: Болельщики призвали работников "Динамо" Киев в знак протеста писать заявления на увольнение. Сообщество ультрас также заявило, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".

Дополнительно: Бывший тренер "Динамо" Олег Блохин также эмоционально назвал "плевком в душу" назначение Луческу главным тренером киевлян.

Прямая речь в комментарии Tribuna.com: "Что говорил Луческу про "Динамо", про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу".

Что предшествовало: 23 июля владелец клуба "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что новым тренером команды стал румынский специалист Мирча Луческу. С 2004 по 2016 Луческу тренировал "Шахтер".

Напомним: В 2019 году Луческу раскритиковал высокое шестое место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола легендарного Валерия Лобановского. После громкой огласки он извинился за свои слова.