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Військовому медику вирізали кістки: в ООС розповіли подробиці

Четвер, 23 липня 2020, 19:08
Військовому медику вирізали кістки: в ООС розповіли подробиці

У командуванні Операції Об'єднаних сил розповіли деталі про загиблого медика та морського піхотинця, якого не змогли евакуювати з поля бою.

Джерело: BBC News Україна

Деталі: Військові розповіли, що тіла загиблих на момент передачі українській евакуаційній групі мали незворотні трупні зміни, що може свідчити про те, що їх не зберігали у моргу.

А самі загиблі були без своєї військової форми. Крім того, тіло військового медика Миколи Іліна розрізали: "Незрозумілим і кричущим є факт відносно розтину тіла полеглого військового медика".

Дослівно ООС: "Окрім того, встановити, з якої зброї було вбито військового медика за результатами судмедекспертизи було неможливо, через те, що уражені органи та кістки, а також вбивчі елементи, були вилучені представниками російсько-окупаційних військ у морзі Горлівки на тимчасово окупованій території Донецької області".

Що було раніше

  • 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве загинув український боєць, підірвавшись на вибуховому пристрої.
  • Бойовики дали дозвіл групі евакуації забрати тіло. Доки ті у білих касках йшли до загиблого, окупанти з трьох сторін обстріляли українську групу.
  • Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
  • Російські окупанти на Донбасі здійснили наругу над його тілом.
  • ЗМІ повідомляють, що на контрольованих окупантами інформаційних ресурсах також викладалося відео, як у голові трупа медика стирчав ніж.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонбасокупація
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