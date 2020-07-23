Військовому медику вирізали кістки: в ООС розповіли подробиці
У командуванні Операції Об'єднаних сил розповіли деталі про загиблого медика та морського піхотинця, якого не змогли евакуювати з поля бою.
Джерело: BBC News Україна
Деталі: Військові розповіли, що тіла загиблих на момент передачі українській евакуаційній групі мали незворотні трупні зміни, що може свідчити про те, що їх не зберігали у моргу.
А самі загиблі були без своєї військової форми. Крім того, тіло військового медика Миколи Іліна розрізали: "Незрозумілим і кричущим є факт відносно розтину тіла полеглого військового медика".
Дослівно ООС: "Окрім того, встановити, з якої зброї було вбито військового медика за результатами судмедекспертизи було неможливо, через те, що уражені органи та кістки, а також вбивчі елементи, були вилучені представниками російсько-окупаційних військ у морзі Горлівки на тимчасово окупованій території Донецької області".
Що було раніше:
- 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве загинув український боєць, підірвавшись на вибуховому пристрої.
- Бойовики дали дозвіл групі евакуації забрати тіло. Доки ті у білих касках йшли до загиблого, окупанти з трьох сторін обстріляли українську групу.
- Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
- Російські окупанти на Донбасі здійснили наругу над його тілом.
- ЗМІ повідомляють, що на контрольованих окупантами інформаційних ресурсах також викладалося відео, як у голові трупа медика стирчав ніж.