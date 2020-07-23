Військовому медику вирізали кістки: в ООС розповіли подробиці

У командуванні Операції Об'єднаних сил розповіли деталі про загиблого медика та морського піхотинця, якого не змогли евакуювати з поля бою.

Джерело: BBC News Україна

Деталі: Військові розповіли, що тіла загиблих на момент передачі українській евакуаційній групі мали незворотні трупні зміни, що може свідчити про те, що їх не зберігали у моргу.

А самі загиблі були без своєї військової форми. Крім того, тіло військового медика Миколи Іліна розрізали: "Незрозумілим і кричущим є факт відносно розтину тіла полеглого військового медика".

Дослівно ООС: "Окрім того, встановити, з якої зброї було вбито військового медика за результатами судмедекспертизи було неможливо, через те, що уражені органи та кістки, а також вбивчі елементи, були вилучені представниками російсько-окупаційних військ у морзі Горлівки на тимчасово окупованій території Донецької області".

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