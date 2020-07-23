Военному медику вырезали кости: в ООС рассказали подробности

В командовании Операции Объединенных сил рассказали детали о погибшем медике и морском пехотинце, которого не смогли эвакуировать с поля боя.

Источник: BBC News Україна

Детали: Военные рассказали, что тела погибших на момент передачи украинской эвакуационной группе имели необратимые трупные изменения, которые могут свидетельствовать о том, что их хранили в морге.

А сами погибшие были без своей военной формы. Кроме того, тело военного медика Николая Илина разрезали: "Непонятным и вопиющим является факт относительно вскрытия тела павшего военного медика".

Дословно ООС: "Кроме того, установить, из какого оружия был убит военный медик по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что поражены органы и кости, а также убийственные элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области".

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