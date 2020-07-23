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Военному медику вырезали кости: в ООС рассказали подробности

Четверг, 23 июля 2020, 19:08
Военному медику вырезали кости: в ООС рассказали подробности

В командовании Операции Объединенных сил рассказали детали о погибшем медике и морском пехотинце, которого не смогли эвакуировать с поля боя.

Источник: BBC News Україна

Детали: Военные рассказали, что тела погибших на момент передачи украинской эвакуационной группе имели необратимые трупные изменения, которые могут свидетельствовать о том, что их хранили в морге.

А сами погибшие были без своей военной формы. Кроме того, тело военного медика Николая Илина разрезали: "Непонятным и вопиющим является факт относительно вскрытия тела павшего военного медика".

Дословно ООС: "Кроме того, установить, из какого оружия был убит военный медик по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что поражены органы и кости, а также убийственные элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области".

Что было раньше:

  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве.
  • Боевики дали разрешение группе эвакуации забрать тело. Пока те в белых касках шли к погибшему, оккупанты с трех сторон обстреляли украинскую группу.
  • Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирование.
  • Российские оккупанты в Донбассе совершили надругательство над его телом.
  • СМИ сообщают, что на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также транслировалось видео, как в голове трупа медика торчал нож.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонбассоккупация
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