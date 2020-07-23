Военному медику вырезали кости: в ООС рассказали подробности
В командовании Операции Объединенных сил рассказали детали о погибшем медике и морском пехотинце, которого не смогли эвакуировать с поля боя.
Источник: BBC News Україна
Детали: Военные рассказали, что тела погибших на момент передачи украинской эвакуационной группе имели необратимые трупные изменения, которые могут свидетельствовать о том, что их хранили в морге.
А сами погибшие были без своей военной формы. Кроме того, тело военного медика Николая Илина разрезали: "Непонятно и вопиющим является факт относительно вскрытия тела павшего военного медика".
Дословно ООС: "Кроме того, установить, из какого оружия был убит военного медика по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также убийственные элементы, были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области".
Что было раньше:
- 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве.
- Боевики дали разрешение группе эвакуации забрать тело. Пока те в белых касках шли к погибшему, оккупанты с трех сторон обстреляли украинскую группу.
- Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирование.
- Российские оккупанты в Донбассе совершили надругательство над его телом.
- СМИ сообщают, что на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также преподавалось видео, как в голове трупа медика торчал нож.