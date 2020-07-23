Це кидає тінь на репутацію України: Зеленський про підпал будинку Шабуніна

Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал будинку голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: Буду максимально відвертим. Батьківський будинок активіста Віталія Шабуніна, що був цинічно підпалений, – явна ознака того, що наше суспільство так і не може отямитися після численних трагедій і соціальних потрясінь. Не може відмовитися від нецивілізованих форм з'ясування стосунків. Не може перестати грати в демонстративне насильство.

Особисто мене це дуже хвилює та засмучує. Так, я розумію, що подібне трапляється і в інших країнах, але Україна, на мій погляд, повинна вже виходити з епохи конфліктів. Очевидно, що кожен такий випадок кидає тінь на репутацію нашої держави, на наші нові інститути влади й особливо на наші правоохоронні органи. На жаль, це дійсно дуже погана історія. Тому що, незалежно від поглядів, позиції, громадської активності, будь-яка людина в нашій країні має абсолютне право на недоторканність і свою, і свого житла. Це ж аксіома для зрілих і цивілізованих країн".

Деталі: Президент впевнений, що нам потрібні оперативні та професійні відповіді від правоохоронних органів. Він чекає, що правоохоронці "швидко розберуться та поставлять всі крапки над "і".

Також Зеленський заявив, що співчуває Шабуніну та "всім тим співгромадянам, які через свою громадянську позицію потрапляють у такі неприємні ситуації".

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