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Это бросает тень на репутацию Украины: Зеленский о поджоге дома Шабунина

Четверг, 23 июля 2020, 21:58

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома главы правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: Буду максимально откровенным. Родительский дом активиста Виталия Шабунина, что был цинично подожжен, - явный признак того, что наше общество и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений. Не может перестать играть в демонстративное насилие.

Лично меня это очень волнует и расстраивает. Да, я понимаю, что подобное случается и в других странах, но Украина, на мой взгляд, должна уже выходить из эпохи конфликтов. Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что, независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья. Это же аксиома для зрелых и цивилизованных стран".

Детали Президент уверен, что нам нужны оперативные и профессиональные ответы от правоохранительных органов. Он ожидает, что правоохранители "быстро разберутся и поставят все точки над "и".

Также Зеленский заявил, что сочувствует Шабунину и "всем тем согражданам, которые из-за своей гражданской позиции попадают в такие неприятные ситуации".

Предыстория:

  • Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.
  • Соучредитель ЦПК Дария Каленюк заявляет, что на месте пожара в доме Шабунина нашли остатки взрывчатки.
  • В полиции подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли.

Украинская правда
Темы: Зеленский


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