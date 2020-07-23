Это бросает тень на репутацию Украины: Зеленский о поджоге дома Шабунина

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома главы правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: Буду максимально откровенным. Родительский дом активиста Виталия Шабунина, что был цинично подожжен, - явный признак того, что наше общество и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений. Не может перестать играть в демонстративное насилие.

Лично меня это очень волнует и расстраивает. Да, я понимаю, что подобное случается и в других странах, но Украина, на мой взгляд, должна уже выходить из эпохи конфликтов. Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что, независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья. Это же аксиома для зрелых и цивилизованных стран".

Детали Президент уверен, что нам нужны оперативные и профессиональные ответы от правоохранительных органов. Он ожидает, что правоохранители "быстро разберутся и поставят все точки над "и".

Также Зеленский заявил, что сочувствует Шабунину и "всем тем согражданам, которые из-за своей гражданской позиции попадают в такие неприятные ситуации".

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