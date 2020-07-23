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Муждабаєв звернувся до Інтерполу щодо російської пропаганди проти кримських татар

Четвер, 23 липня 2020, 23:12

Заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв надіслав звернення до Інтерполу через маніпуляції та переслідування Росією кримських татар.

Джерело: заява Муждабаєва, яку опублікував адвокат Володимир Кутовий у Facebook

Деталі: Муждабаєв із адвокатами просять відкрити в базі Інтерполу файл на журналіста. Через це вони вивчатимуть усе, що надсилає Росія щодо нього, а також будуть аргументовано пояснювати та оскаржувати усю неправдиву інформацію.

Пряма мова Кутового: Маємо намір доводити міжнародним організаціям той факт, що кримські татари не є терористами, і будь-яка інформація, що направлятиметься з боку Росії до Інтерполу стосовно кримських татар, повинна підлягати найретельнішій перевірці перед ухваленням будь-яких рішень, що стосуються прав та свобод громадян.

Направили до Інтерполу превентивну заяву з метою відкрити файл на Айдера Муждабаєва згідно з нашою заявою, та в подальшому весь російський мотлох, який вони називають доказами, буде збиратись у нашому файлі та вивчатиметься разом із нашими аргументованими заявами і поясненнями".

Дослівно заява Муждабаєва: "Стосовно тверджень про політичний характер справи зазначаю, що я є журналістом, громадянином України, кримським татарином за національністю, протягом останніх п’яти років активно висвітлюю питання війни в Україні, розпочатої Російською Федерацію, називаючи речі своїми іменами і війну — війною, не вдаючись до використання у своїй роботі фейкових тверджень про внутрішній збройний конфлікт в Україні тощо...

З огляду на вищевикладене, прошу прийняти викладену в цьому зверненні інформацію в якості превентивного запиту та врахувати її в разі можливого надходження запиту від НЦБ Інтерполу в Російській Федерації про внесення відомостей (повідомлень) до бази даних Інтерпол щодо моєї особи".

Передісторія:

  • 22 травня Муждабаєв заявив, що його у Росії офіційно визнали терористом.
  • Росіяни інкримінують йому "вчинення з використанням мережі "Інтернет" публічних закликів до здійснення терористичної діяльності та публічне виправдання тероризму.
  • У червні Російський суд заочно арештував Муждабаєва та оголосив у розшук.

Українська правда
Теми: кримські татариКримокупаціяпропагандаРосія


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