Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Муждабаєв звернувся до Інтерполу щодо російської пропаганди проти кримських татар

Четвер, 23 липня 2020, 23:12
Муждабаєв звернувся до Інтерполу щодо російської пропаганди проти кримських татар

Заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв надіслав звернення до Інтерполу через маніпуляції та переслідування Росією кримських татар.

Джерело: заява Муждабаєва, яку опублікував адвокат Володимир Кутовий у Facebook

Деталі: Муждабаєв із адвокатами просять відкрити в базі Інтерполу файл на журналіста. Через це вони вивчатимуть усе, що надсилає Росія щодо нього, а також будуть аргументовано пояснювати та оскаржувати усю неправдиву інформацію.

Пряма мова Кутового: Маємо намір доводити міжнародним організаціям той факт, що кримські татари не є терористами, і будь-яка інформація, що направлятиметься з боку Росії до Інтерполу стосовно кримських татар, повинна підлягати найретельнішій перевірці перед ухваленням будь-яких рішень, що стосуються прав та свобод громадян.

Направили до Інтерполу превентивну заяву з метою відкрити файл на Айдера Муждабаєва згідно з нашою заявою, та в подальшому весь російський мотлох, який вони називають доказами, буде збиратись у нашому файлі та вивчатиметься разом із нашими аргументованими заявами і поясненнями".

Дослівно заява Муждабаєва: "Стосовно тверджень про політичний характер справи зазначаю, що я є журналістом, громадянином України, кримським татарином за національністю, протягом останніх п’яти років активно висвітлюю питання війни в Україні, розпочатої Російською Федерацію, називаючи речі своїми іменами і війну — війною, не вдаючись до використання у своїй роботі фейкових тверджень про внутрішній збройний конфлікт в Україні тощо...

З огляду на вищевикладене, прошу прийняти викладену в цьому зверненні інформацію в якості превентивного запиту та врахувати її в разі можливого надходження запиту від НЦБ Інтерполу в Російській Федерації про внесення відомостей (повідомлень) до бази даних Інтерпол щодо моєї особи".

Передісторія:

  • 22 травня Муждабаєв заявив, що його у Росії офіційно визнали терористом.
  • Росіяни інкримінують йому "вчинення з використанням мережі "Інтернет" публічних закликів до здійснення терористичної діяльності та публічне виправдання тероризму.
  • У червні Російський суд заочно арештував Муждабаєва та оголосив у розшук.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариКримокупаціяпропагандаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
кримські татари
Українку Умерову триматимуть у СІЗО до жовтня. Росія досі приховує деталі справи
В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
Кримськотатарські прапори підняли у Києві та за кордоном
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: