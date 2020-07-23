Муждабаев обратился в Интерпол из-за российской пропаганды против крымских татар

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев направил обращение в Интерпол из-за манипуляций и преследования Россией крымских татар.

Источник: заявление Муждабаева, которое опубликовал адвокат Владимир Кутовой в Facebook

Детали: Муждабаев с адвокатами просят открыть в базе Интерпола файл на журналиста. После этого они будут изучать все, что посылает Россия по нему, а также аргументированно объяснять и оспаривать всю ложную информацию.

Прямая речь Кутового: Намерены доказывать международным организациям тот факт, что крымские татары не являются террористами, и любая информация, которая будет направляться со стороны России в Интерпол относительно крымских татар, должна подлежать тщательной проверке перед принятием любых решений, касающихся прав и свобод граждан.

Направили в Интерпол превентивное заявление с целью открыть файл на Айдера Муждабаева согласно нашему заявлению, и в дальнейшем весь российский хлам, который они называют доказательствами, будет собираться в нашем файле и изучаться вместе с нашими аргументированными заявлениями и объяснениями".

Дословно заявление Муждабаева: "Что касается утверждений о политическом характере дела отмечаю, что я журналист, гражданин Украины, крымский татарин по национальности, в течение последних пяти лет активно освещаю вопросы войны в Украине, начатой ​​Российской Федерацией, называя вещи своими именами и войну - войной, не прибегая к использованию в своей работе фейковых утверждений о внутреннем вооруженном конфликте в Украине и тому подобное...

Учитывая вышеизложенное, прошу принять изложенную в этом обращении информацию в качестве превентивного запроса и учесть ее в случае возможного поступления запроса от НЦБ Интерпола в Российской Федерации о внесении сведений (сообщений) в базу данных Интерпол по моей личности".

Предыстория: