Другий день поспіль на Рівненщині фіксують однакове число нових хворих
23 липня коронавірус виявили у 62 мешканців Рівненщини, вилікувались – 108 хворих.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Зокрема, 18 осіб захворіли у Дубенському районі, 10 – у Сарненському, по 9 – у Рівненському та Здолбунівському районах. Вік нових хворих від 6 до 78 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5399 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", – написав Коваль.
Число летальних випадків не змінилось. Наразі померла 91 особа.
Подолали хворобу 4206 мешканців області. 23 липня одужало 108 хворих.
Що передувало: 22 липня коронавірус підтвердили у 60 мешканців Рівненської області. 21 липня на Рівненщині виявили 37 нових випадків захворювання на коронавірус, 20 липня – 30 випадків.
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Нагадаємо:
- За добу 22 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 856 особам, одужали 828 хворих, померли 17 осіб.
- За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 61 851 особи, з них 34 000 людей одужали, але 1 551 хворий помер.