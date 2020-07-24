Другий день поспіль на Рівненщині фіксують однакове число нових хворих

23 липня коронавірус виявили у 62 мешканців Рівненщини, вилікувались – 108 хворих.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Зокрема, 18 осіб захворіли у Дубенському районі, 10 – у Сарненському, по 9 – у Рівненському та Здолбунівському районах. Вік нових хворих від 6 до 78 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5399 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", – написав Коваль.

Число летальних випадків не змінилось. Наразі померла 91 особа.

Подолали хворобу 4206 мешканців області. 23 липня одужало 108 хворих.

Що передувало: 22 липня коронавірус підтвердили у 60 мешканців Рівненської області. 21 липня на Рівненщині виявили 37 нових випадків захворювання на коронавірус, 20 липня – 30 випадків.

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