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Другий день поспіль на Рівненщині фіксують однакове число нових хворих

П'ятниця, 24 липня 2020, 00:27
Другий день поспіль на Рівненщині фіксують однакове число нових хворих

23 липня коронавірус виявили у 62 мешканців Рівненщини, вилікувались – 108 хворих.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Зокрема, 18 осіб захворіли у Дубенському районі, 10 – у Сарненському, по 9 – у Рівненському та Здолбунівському районах. Вік нових хворих від 6 до 78 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5399 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", – написав Коваль. 

Число летальних випадків не змінилось. Наразі померла 91 особа. 

Подолали хворобу 4206 мешканців області. 23 липня одужало 108 хворих.

Що передувало: 22 липня коронавірус підтвердили у 60 мешканців Рівненської області. 21 липня на Рівненщині виявили 37 нових випадків захворювання на коронавірус, 20 липня – 30 випадків. 

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Нагадаємо: 

  • За добу 22 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 856 особам, одужали 828 хворих, померли 17 осіб.
  • За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 61 851 особи, з них 34 000 людей одужали, але 1 551 хворий помер.

Українська правда
Теми: Рівненська областькоронавірус
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