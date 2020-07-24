Второй день подряд на Ровенщине фиксируют одинаковое число новых больных
23 июля коронавирус обнаружили у 62 жителей Ровенской области, вылечились – 108 больных.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook
Детали: В частности, 18 человек заболели в Дубенском районе, 10 – в Сарненском, по 9 – в Ровенском и Здолбуновском районах. Возраст новых больных от 6 до 78 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5399 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.
Число летальных случаев не изменилось. Сейчас умер 91 человек.
Преодолели болезнь 4206 жителей области. 23 июля выздоровели 108 больных.
Что предшествовало: 22 июля коронавирус подтвердили у 60 жителей Ровенской области. 21 июля на Ровенщине обнаружили 37 новых случаев заболевания коронавирус, 20 июля – 30 случаев.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Напомним:
- За сутки 22 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 856 людям, выздоровели 828 больных, умерли 17 человек.
- За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 61 851 человека, из них 34 000 человек выздоровели, но 1551 больной умер.