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Второй день подряд на Ровенщине фиксируют одинаковое число новых больных

Пятница, 24 июля 2020, 00:27
Второй день подряд на Ровенщине фиксируют одинаковое число новых больных

23 июля коронавирус обнаружили у 62 жителей Ровенской области, вылечились – 108 больных.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: В частности, 18 человек заболели в Дубенском районе, 10 – в Сарненском, по 9 – в Ровенском и Здолбуновском районах. Возраст новых больных от 6 до 78 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5399 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.

Число летальных случаев не изменилось. Сейчас умер 91 человек.

Преодолели болезнь 4206 жителей области. 23 июля выздоровели 108 больных.

Что предшествовало: 22 июля коронавирус подтвердили у 60 жителей Ровенской области. 21 июля на Ровенщине обнаружили 37 новых случаев заболевания коронавирус, 20 июля – 30 случаев. 

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Напомним:

  • За сутки 22 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 856 людям, выздоровели 828 больных, умерли 17 человек.
  • За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 61 851 человека, из них 34 000 человек выздоровели, но 1551 больной умер.

Украинская правда

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Темы: Ровенская областькоронавирус
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