Пандемія: темпи поширення хвороби не зменшуються

23 липня у світі діагностували майже 276 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США зафіксували більше 69 тисяч нових хворих, у Бразилії – 58 тисяч, в Індії – 48,4 тисяч, у Південній Африці – 13 тисяч, у Колумбії – майже 8 тисяч, в Аргентині та Мексиці – понад 6 тисяч.

За вказаний період від ускладнень коронавірусу померли 6309 осіб. Найбільше загинули у Бразилії – 1317 хворих. У США за цей час померли 1150 осіб, у Мексиці – 790, в Індії – 755, у Колумбії – 315, в Ірані – 221.

Знімок екрану Worldometers

З початку пандемії у світі зареєстрували 15 мільйонів 641 тисячу випадків захворювання на COVID-19, із них летальними виявились 635 тисяч. Наразі вилікувались від коронавірусу 9 мільйонів 530 тисяч осіб.

Що передувало: 22 липня у світі зареєстрували черговий антирекорд добової захворюваності на коронавірус – 280 тисяч випадків.

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