Пандемія: темпи поширення хвороби не зменшуються
23 липня у світі діагностували майже 276 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: У США зафіксували більше 69 тисяч нових хворих, у Бразилії – 58 тисяч, в Індії – 48,4 тисяч, у Південній Африці – 13 тисяч, у Колумбії – майже 8 тисяч, в Аргентині та Мексиці – понад 6 тисяч.
За вказаний період від ускладнень коронавірусу померли 6309 осіб. Найбільше загинули у Бразилії – 1317 хворих. У США за цей час померли 1150 осіб, у Мексиці – 790, в Індії – 755, у Колумбії – 315, в Ірані – 221.
З початку пандемії у світі зареєстрували 15 мільйонів 641 тисячу випадків захворювання на COVID-19, із них летальними виявились 635 тисяч. Наразі вилікувались від коронавірусу 9 мільйонів 530 тисяч осіб.
Що передувало: 22 липня у світі зареєстрували черговий антирекорд добової захворюваності на коронавірус – 280 тисяч випадків.
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Нагадаємо:
- За добу 22 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 856 особам, одужали 828 хворих, померли 17 осіб.
- За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 61 851 особи, з них 34 000 людей одужали, але 1 551 хворий помер.