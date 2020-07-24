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Пандемія: темпи поширення хвороби не зменшуються

П'ятниця, 24 липня 2020, 04:59

23 липня у світі діагностували майже 276 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США зафіксували більше 69 тисяч нових хворих, у Бразилії – 58 тисяч, в Індії – 48,4 тисяч, у Південній Африці – 13 тисяч, у Колумбії – майже 8 тисяч, в Аргентині та Мексиці – понад 6 тисяч.

За вказаний період від ускладнень коронавірусу померли 6309 осіб. Найбільше загинули у Бразилії – 1317 хворих. У США за цей час померли 1150 осіб, у Мексиці – 790, в Індії – 755, у Колумбії – 315, в Ірані – 221. 

 
Знімок екрану Worldometers

З початку пандемії у світі зареєстрували 15 мільйонів 641 тисячу випадків захворювання на COVID-19, із них летальними виявились 635 тисяч. Наразі вилікувались від коронавірусу 9 мільйонів 530 тисяч осіб. 

Що передувало: 22 липня у світі зареєстрували черговий антирекорд добової захворюваності на коронавірус – 280 тисяч випадків.

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Нагадаємо: 

  • За добу 22 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 856 особам, одужали 828 хворих, померли 17 осіб.
  • За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 61 851 особи, з них 34 000 людей одужали, але 1 551 хворий помер.

Українська правда
Теми: коронавірус


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