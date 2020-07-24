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Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются

Пятница, 24 июля 2020, 04:59
Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются

23 июля в мире диагностировали почти 276 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США зафиксировали более 69 тысяч новых больных, в Бразилии – 58 тысяч, в Индии – 48,4 тысяч, в Южной Африке – 13 тысяч, в Колумбии – почти 8 тысяч, в Аргентине и Мексике – более 6 тысяч.

За указанный период от осложнений коронавируса умерли 6309 человек. Больше всего погибших в Бразилии – 1317 больных. В США за это время умерли 1150 человек, в Мексике – 790, в Индии – 755, в Колумбии – 315, в Иране – 221.

 
Снимок экрана Worldometers

С начала пандемии в мире зарегистрировали 15 миллионов 641 тысячу случаев заболевания COVID-19, из них летальными оказались 635 тысяч. Сейчас вылечились от коронавируса 9 миллионов 530 тысяч человек.

Что предшествовало: 22 июля в мире зарегистрировали очередной антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом – 280 тысяч случаев.

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Напомним:

  • За сутки 22 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 856 людям, выздоровели 828 больных, умерли 17 человек.
  • За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 61 851 человека, из них 34 000 человек выздоровели, но 1551 больной умер.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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