Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются
23 июля в мире диагностировали почти 276 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В США зафиксировали более 69 тысяч новых больных, в Бразилии – 58 тысяч, в Индии – 48,4 тысяч, в Южной Африке – 13 тысяч, в Колумбии – почти 8 тысяч, в Аргентине и Мексике – более 6 тысяч.
За указанный период от осложнений коронавируса умерли 6309 человек. Больше всего погибших в Бразилии – 1317 больных. В США за это время умерли 1150 человек, в Мексике – 790, в Индии – 755, в Колумбии – 315, в Иране – 221.
С начала пандемии в мире зарегистрировали 15 миллионов 641 тысячу случаев заболевания COVID-19, из них летальными оказались 635 тысяч. Сейчас вылечились от коронавируса 9 миллионов 530 тысяч человек.
Что предшествовало: 22 июля в мире зарегистрировали очередной антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом – 280 тысяч случаев.
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Напомним:
- За сутки 22 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 856 людям, выздоровели 828 больных, умерли 17 человек.
- За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 61 851 человека, из них 34 000 человек выздоровели, но 1551 больной умер.