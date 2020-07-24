Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Полтавського викрадача поліцейського досі не спіймали, залучили авіацію

П'ятниця, 24 липня 2020, 09:25
Фото ілюстративне з Facebook МВС

Станом на 9:00 24 липня правоохоронцям ще не вдалося затримати полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а згодом відпустив його і зник у лісопосадці. Розшук зловмисника триває.   

Джерело: головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Станом на зараз не затримали. Триває спецоперація. Залучено багато людей з різних підрозділів та відомств, залучена авіація, використається спецтехніка, і кінологи з собаками, і нацгвардія. Координує роботу штаб у складі поліції, СБУ і прокуратури. Сподіваємося, що результати скоро будуть".

Деталі: За словами Ларіної, зловмисник зник через лісопосадку і наразі переховується на території, на якій чергуються лісопосадки і поля.

На запитання, чи Скрипник озброєний і чи може становити небезпеку для людей, представник полтавської поліції відповісти не змогла, вказавши, що така інформація у неї відсутня.

Однак Нацполіція у Facebook 23 липня повідомляла, що чоловік небезпечний і озброєний.

Що було раніше: Станом на 16:00 23 липня полтавчанин Роман Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.

Передісторія: 

  • У Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.
  • Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".
  • Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Полтавська областьполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Полтавського викрадача поліцейського досі не спіймали, залучили авіацію

Число нових випадків коронавірусу в Україні підскочило майже до тисячі

Поліція: На місці пожежі в Шабуніна не знайшли решток вибухових предметів

Новини 23 липня: полтавський теракт, підпал будинку активіста

Зеленський хоче із Путіним підписати угоду про припинення вогню

"Плювок в очі фанам": ультрас Динамо відреагували на призначення Луческу

Усі новини...
Полтавська область
Стрітфуд по-пирятинськи та "Королева бензоколонки". Чим живе столиця беляшів
Через коронавірус на Полтавщині можуть скасувати Сорочинський ярмарок
Підрив авто "Укрпошти": в МВС назвали прикмети машини підозрюваних
Останні новини
09:53
Стали відомі умови, за яких Україна отримає 600 млн євро позики від ЄС
09:46
"Газпром" перевів свою частку у "Північному потоці" на "доньку"
09:25
Полтавського викрадача поліцейського досі не спіймали, залучили авіацію
09:20
Поправка дозволить розміщувати казино в менш престижних готелях – нардеп
08:56
Число нових випадків коронавірусу в Україні підскочило майже до тисячі
08:48
Парламент Хорватії затвердив новий уряд
08:44
Поліція: На місці пожежі в Шабуніна не знайшли решток вибухових предметів
08:39
У Словаччині після 18-годинних дебатів провалився вотум недовіри прем’єру
08:06
Світовий банк заступився за Шабуніна: Громадянське суспільство має виконувати місію
08:00
Головні новини четверга і ночі: полтавський теракт, підпал будинку Шабуніна
Усі новини...