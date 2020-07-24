Полтавського викрадача поліцейського досі не спіймали, залучили авіацію
Станом на 9:00 24 липня правоохоронцям ще не вдалося затримати полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а згодом відпустив його і зник у лісопосадці. Розшук зловмисника триває.
Джерело: головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Станом на зараз не затримали. Триває спецоперація. Залучено багато людей з різних підрозділів та відомств, залучена авіація, використається спецтехніка, і кінологи з собаками, і нацгвардія. Координує роботу штаб у складі поліції, СБУ і прокуратури. Сподіваємося, що результати скоро будуть".
Деталі: За словами Ларіної, зловмисник зник через лісопосадку і наразі переховується на території, на якій чергуються лісопосадки і поля.
На запитання, чи Скрипник озброєний і чи може становити небезпеку для людей, представник полтавської поліції відповісти не змогла, вказавши, що така інформація у неї відсутня.
Однак Нацполіція у Facebook 23 липня повідомляла, що чоловік небезпечний і озброєний.
Що було раніше: Станом на 16:00 23 липня полтавчанин Роман Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.
Передісторія:
- У Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.
- Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".
- Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.