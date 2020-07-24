Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Загибель волонтера Кучапіна: в МВС кажуть, що знайшли важливого свідка

П'ятниця, 24 липня 2020, 16:04
УНІАН

Поліція перевірить усю наявну інформацію стосовно загибелі Олексія Кучапіна, а також чекає на висновки низки судово-медичних експертиз.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, яких цитує пресслужба МВС; Шевченко у коментарі УП

Пряма мова: "Провадження зареєстровано за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Провадження саме за цієї статтею реєструється завжди, коли знаходять тіло людини і якщо є підозра, що смерть настала з якихось негативних обставин.

Проте, під час огляду місця загибелі Олексія Кучапіна, фактів, які одразу б вказали на насильницький характер смерті, виявлено не було. Але правоохоронці ретельно перевірять усі можливі версії його загибелі".

Деталі: За словами заступника міністра, під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, на столі виявили передсмертну записку.

Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, зокрема, гістологічної, хімічної, фармакологічної, графологічна та психологічної. Оглянувши квартиру, поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень.

Шевченко також повідомив, що правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. За словами речника МВС, свідок надав важливі покази для слідства.

Доповнено. Речник МВС Артем Шевченко у коментарі УП уточнив, що Кучапін офіційно не заявляв про погрози.

На питання УП, чому квартира не була опечатала, а диван, на якому залишились сліди рідини бурого кольору винесли на смітник, Шевченко відповів, що поліція провела всі необхідні слідчі дії, опечатувати квартиру не було потреби, і належить вона не померлому.

Прямо мова Шевченка: "Ознак втручання, псування чогось не було, викрадання нічого не було, первинних ознак насильницької смерті не було.

Було взято криміналістами всі необхідні зразки з рідини бурого кольору із залишених тілом слідів на дивані, відтак сам диван не потребував вже додаткових досліджень і зберігання як речовий доказ.

Якби це була його (Кучапіна – УП) квартира, можна було би опечатати. Але це чужа квартира, це іншої людини речі, диван. Всі речові докази вилучені, квартира віддана господарю. Господар вирішує далі, що робити. Він цей диван виніс – це його власність".

Що передувало: Декілька десятків людей вийшли під будівлю Міністерства внутрішніх справ з вимогою розслідувати справу про смерть Олексія Кучапіна.

Нагадаємо: У квартирі в Києві 22 липня знайшли мертвим керівника ГО "Дім милосердя" Олексія Кучапіна. Поліція не знайшла ознак насильницької смерті.

Родичі повідомили, що вважають версію поліції про самогубство вірогідною. Колеги ж Кучапіна не згодні, вони вважають, що волонтера вбили.

Українська правда
Теми: МВС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Політичні перепони": назвали іншу причину скасування концерту росіянки Zivert

Поліція починає відпрацювання на дорогах: побільшає патрулів

відео В Одесі почали піднімати танкер Delfi

В МЗС розкрили дані розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані літака

Кабмін ліквідує Державну фіскальну службу до кінця року

Слідчий і адвокат сидітимуть у тюрмі за отримання хабара 50 тис. дол.

Усі новини...
МВС
Авто із США: МВС ускладнює процедуру, документ – на фінальній стадії
"Луцький теракт": у МВС пояснили, чому спецпризначенці прибули після затримання
Поліція посилює заходи безпеки в низці областей
Останні новини
17:39
Бізнес відреагував на плани уряду про збільшення мінімальної зарплати
17:15
МАУ до 15 серпня скоротить польоти до країн ЄС
16:49
Стало відомо, хто був серед претендентів на готель "Дніпро"
16:17
"Політичні перепони": назвали іншу причину скасування концерту росіянки Zivert
16:16
Зеленський запевнив керівництво ЄБРР, що Нацбанк залишиться незалежним
16:16
Нью-йоркські кішки ймовірно хворіли одразу двома штамами коронавірусу. Дослідження
16:16
Затриманого конкурента Лукашенка звинуватили у новому злочині
16:04
ДоповненоЗагибель волонтера Кучапіна: в МВС кажуть, що знайшли важливого свідка
15:45
Як змінились заробітні плати в українських компаніях – дослідження
15:45
фото На Харківщині викрали чоловіка і вимагали $20 тисяч
Усі новини...