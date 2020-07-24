Загибель волонтера Кучапіна: в МВС кажуть, що знайшли важливого свідка

Поліція перевірить усю наявну інформацію стосовно загибелі Олексія Кучапіна, а також чекає на висновки низки судово-медичних експертиз.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, яких цитує пресслужба МВС; Шевченко у коментарі УП

Пряма мова: "Провадження зареєстровано за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Провадження саме за цієї статтею реєструється завжди, коли знаходять тіло людини і якщо є підозра, що смерть настала з якихось негативних обставин.

Проте, під час огляду місця загибелі Олексія Кучапіна, фактів, які одразу б вказали на насильницький характер смерті, виявлено не було. Але правоохоронці ретельно перевірять усі можливі версії його загибелі".

Деталі: За словами заступника міністра, під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, на столі виявили передсмертну записку.

Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, зокрема, гістологічної, хімічної, фармакологічної, графологічна та психологічної. Оглянувши квартиру, поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень.

Шевченко також повідомив, що правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. За словами речника МВС, свідок надав важливі покази для слідства.

Доповнено. Речник МВС Артем Шевченко у коментарі УП уточнив, що Кучапін офіційно не заявляв про погрози.

На питання УП, чому квартира не була опечатала, а диван, на якому залишились сліди рідини бурого кольору винесли на смітник, Шевченко відповів, що поліція провела всі необхідні слідчі дії, опечатувати квартиру не було потреби, і належить вона не померлому.

Прямо мова Шевченка: "Ознак втручання, псування чогось не було, викрадання нічого не було, первинних ознак насильницької смерті не було.

Було взято криміналістами всі необхідні зразки з рідини бурого кольору із залишених тілом слідів на дивані, відтак сам диван не потребував вже додаткових досліджень і зберігання як речовий доказ.

Якби це була його (Кучапіна – УП) квартира, можна було би опечатати. Але це чужа квартира, це іншої людини речі, диван. Всі речові докази вилучені, квартира віддана господарю. Господар вирішує далі, що робити. Він цей диван виніс – це його власність".

Що передувало: Декілька десятків людей вийшли під будівлю Міністерства внутрішніх справ з вимогою розслідувати справу про смерть Олексія Кучапіна.

Нагадаємо: У квартирі в Києві 22 липня знайшли мертвим керівника ГО "Дім милосердя" Олексія Кучапіна. Поліція не знайшла ознак насильницької смерті.

Родичі повідомили, що вважають версію поліції про самогубство вірогідною. Колеги ж Кучапіна не згодні, вони вважають, що волонтера вбили.