Гибель волонтера Кучапина: в МВД говорят, что нашли важного свидетеля

Полиция проверит всю имеющуюся информацию о гибели Алексея Кучапина, а также ждет заключение ряда судебно-медицинских экспертиз.

Источник: замминистра внутренних дел Антон Геращенко, директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, которых цитирует пресс служба МВД

Прямая речь: "Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Производство именно по этой статье регистрируется всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила из каких-то негативных обстоятельств.

Однако, при осмотре места гибели Алексея Кучапина, фактов, которые сразу бы указали на насильственный характер смерти, обнаружено не было. Но правоохранители тщательно проверят все возможные версии его гибели".

Детали: По словам заместителя министра, при осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, на столе обнаружили предсмертную записку.

Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, в частности, гистологической, химической, фармакологической, графологической и психологической. Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений.

Шевченко также сообщил, что правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. По словам спикера МВД, свидетель предоставил важные показания для следствия.

Дополнено. Спикер МВД Артем Шевченко в комментарии УП уточнил, что Кучапин официально не заявлял об угрозах.

На вопрос УП, почему квартира не была опечатала, а диван, на котором остались следы жидкости бурого цвета, вынесли на помойку, Шевченко ответил, что полиция провела все необходимые следственные действия, опечатывать квартиру не было необходимости, и принадлежит она не умершему.

Прямая речь Шевченко: "Признаков вмешательства, порчи чего-то не было, похищения ничего не было, первичных признаков насильственной смерти не было.

Были взяты криминалистами все необходимые образцы из жидкости бурого цвета с оставленных телом следов на диване, поэтому сам диван не нуждался уже дополнительных исследований и хранения как вещественное доказательство.

Если бы это была его (Кучапина – УП) квартира, можно было бы опечатать. Но это чужая квартира, это другого человека вещи, диван. Все вещественные доказательства изъяты, квартира отдана хозяину. Хозяин решает дальше, что делать. Он этот диван вынес – это его собственность".

Что предшествовало: Несколько десятков человек вышли под здание Министерства внутренних дел с требованием расследовать дело о смерти Алексея Кучапина.

Напомним: В квартире в Киеве 22 июля нашли мертвым руководителя ОО "Дом милосердия" Алексея Кучапина. Полиция не нашла признаков насильственной смерти.

Родственники и коллеги из организации "Дом милосердия" сообщили, что считают версию полиции о самоубийстве вероятной. Некоторые знакомые Кучапина не согласны, они считают, что волонтера убили.