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На Буковині підскочила кількість заражень COVID-19

П'ятниця, 24 липня 2020, 22:47

24 липня на Буковині зафіксували на 50% більше заражень, ніж протягом останніх днів.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова Осачука: "24 липня офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом. Число нових недужих приблизно на два десятки більше, ніж у попередні дні".

Деталі: Усього лабораторний центр опрацював 476 зразків. Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5548 осіб.

92 буковинців одужали.

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

Що було раніше: 23 липня у регіоні було 42 випадки захворювань.

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Теми: Чернівецька областьОлександр Корнієнко епідемія


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