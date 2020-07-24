На Буковині підскочила кількість заражень COVID-19
24 липня на Буковині зафіксували на 50% більше заражень, ніж протягом останніх днів.
Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Пряма мова Осачука: "24 липня офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом. Число нових недужих приблизно на два десятки більше, ніж у попередні дні".
Деталі: Усього лабораторний центр опрацював 476 зразків. Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5548 осіб.
92 буковинців одужали.
Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.
Що було раніше: 23 липня у регіоні було 42 випадки захворювань.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно