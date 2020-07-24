На Буковині вкотре від COVID-19 одужали майже 100 хворих

23 липня від коронавірусу вилікувались 92 буковинці.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Загалом хворобу побороли 3867 мешканців області. Водночас, 23 липня виявили 42 нових випадки зараження коронавірусом. Таку кількість хворих діагностували під час лабораторного дослідження 476 зразків.

"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5485 осіб", – підсумував Осачук.

Що передувало: 22 липня на Буковині від коронавірусу вилікувались 87 мешканців області, 21 липня – 109 осіб.

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