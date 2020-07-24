На Буковині вкотре від COVID-19 одужали майже 100 хворих
23 липня від коронавірусу вилікувались 92 буковинці.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Загалом хворобу побороли 3867 мешканців області. Водночас, 23 липня виявили 42 нових випадки зараження коронавірусом. Таку кількість хворих діагностували під час лабораторного дослідження 476 зразків.
"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5485 осіб", – підсумував Осачук.
Що передувало: 22 липня на Буковині від коронавірусу вилікувались 87 мешканців області, 21 липня – 109 осіб.
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Нагадаємо:
- За добу 22 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 856 особам, одужали 828 хворих, померли 17 осіб.
- За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 61 851 особи, з них 34 000 людей одужали, але 1 551 хворий помер.