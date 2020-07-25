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З оренди платних камер СІЗО Мін'юст отримав понад 300 тисяч

Субота, 25 липня 2020, 05:42

Від платних послуг з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах в бюджет отримано вже 318 тис. гривень.

Джерело: Міністерство юстиції

Дослівно: "Кошти за користування камерами з поліпшеними умовами продовжують надходити. Станом на 22 липня вже отримано понад 318 тисяч гривень. Тож експеримент працює!

А ми, як і обіцяли, ремонтуємо за ці кошти звичайні камери слідчих ізоляторів. Цього разу за надходження від платних камер була відремонтована камера на 12 осіб у Державна установа "Київський слідчий ізолятор".

Деталі: Платні камери вже працюють у Києві, Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді та смт Кам‘яне.

Передісторія: У квітні стало відомо, що Міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.

Згодом повідомлялося, що платні камери у слідчих ізоляторах з’являться спочатку в Київському СІЗО.  Вартість розміщення у Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 000 грн за добу, 8 000 грн за тиждень та 12 000 грн за місяць.

"Українська правда" у Threads

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