В Украине снова почти рекордное количество случаев коронавируса

За минувшие сутки, 24 июля, в Украине зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса. При этом 19 больных умерло и 611 – выздоровело.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: Больше всего новых случаев выявлено в Ровенской области – 143. В Киеве зафиксировано 129 случаев, во Львовской – 114.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 63 929 случаев коронавируса, 1590 летальных исходов и 35 497 выздоровлений.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу сообщил, что из 1106 лиц, у которых обнаружили коронавирус за прошедшие сутки – 64 ребенка и 78 медработников.

При этом были госпитализированы 205 человек.

24 июля в целом провели 31 960 тестов на коронавирус, из которых 14076 методом ПЦР и 17884 методом ИФА.

Что предшествовало: Больше всего новых случаев коронавируса в сутки (1109) было обнаружено 26 июня. После этого заболеваемость начала спадать.

За сутки 23 июля коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 972 человек, выздоровели 886 больных, умерли 20 пациентов с коронавирусом.

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