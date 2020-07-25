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Коронавірус: у 9 областях України не можна послаблювати карантин

Субота, 25 липня 2020, 16:03
Коронавірус: у 9 областях України не можна послаблювати карантин

Станом на 25 липня в Україні дев’ять регіонів не готові до послаблення карантинних обмежень.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: мова про Вінницьку, Волинську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області.

МОЗ наголошує, що перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

За останніми даними, Київ відповідає всім умовам для послаблення карантину, незважаючи на те, що за минулу добу, 24 липня, у столиці виявили 129 випадків коронавірусу.

 

Нагадаємо: 24 липня в Україні було зафіксовано ще 1106 випадків коронавірусу. При цьому 19 хворих померло і 611 – одужало.

Уряд оприлюднив постанову від 22 липня про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням COVID-19.

Українська правда

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Теми: карантинЗакарпаттяТернопільщинаІвано-Франківська областькоронавірус
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