Коронавирус: в 9 областях Украины нельзя ослаблять карантин

По состоянию на 25 июля в Украине девять регионов не готовы к ослаблению карантинных ограничений.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: речь о Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Минздрав отмечает, что переход областей к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

По последним данным, Киев отвечает всем условиям для ослабления карантина, несмотря на то, что за прошедшие сутки, 24 июля, в столице обнаружили 129 случаев коронавируса.

Напомним: 24 июля в Украине было зафиксировано еще 1106 случаев коронавируса. При этом 19 больных умерли и 611 – выздоровели.

Кабмин обнародовал постановление от 22 июля об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением COVID-19.