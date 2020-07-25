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Чергова спроба підняти "Делфі" виявилася безуспішною

Субота, 25 липня 2020, 18:59

Намічена на 25 липня операція з підняття потонулого танкера "Делфі" з одеського пляжу "Дельфін" знову закінчилася обривом троса.

Джерело: Думська

Деталі: за даними видання, від танкера відірвався один з металевих тросів, за допомогою якого судно намагалися зрушити з місця.

Інцидент стався о 15:30, буквально через кілька хвилин після початку операції. Після цього подальші спроби зрушити танкер з місця припинилися, водолази обстежили район кріплення тросів.

"Делфі" намагалися підняти на прямий кіль два потужних буксири "Австралія" та Balqis.

Нагадаємо: 18 липня дві спроби підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними - обірвався трос одного з двох буксирів.

Передісторія:

  • Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера DELFI.
  • 22 листопада минулого року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

Теми: ОдесаЧорне мореекологія


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