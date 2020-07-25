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Чергова спроба підняти "Делфі" виявилася безуспішною

Субота, 25 липня 2020, 18:59
Чергова спроба підняти Делфі виявилася безуспішною

Намічена на 25 липня операція з підняття потонулого танкера "Делфі" з одеського пляжу "Дельфін" знову закінчилася обривом троса.

Джерело: Думська

Деталі: за даними видання, від танкера відірвався один з металевих тросів, за допомогою якого судно намагалися зрушити з місця.

Інцидент стався о 15:30, буквально через кілька хвилин після початку операції. Після цього подальші спроби зрушити танкер з місця припинилися, водолази обстежили район кріплення тросів.

"Делфі" намагалися підняти на прямий кіль два потужних буксири "Австралія" та Balqis.

Нагадаємо: 18 липня дві спроби підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними - обірвався трос одного з двох буксирів.

Передісторія:

  • Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера DELFI.
  • 22 листопада минулого року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОдесаЧорне мореекологія
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