Чергова спроба підняти "Делфі" виявилася безуспішною
Субота, 25 липня 2020, 18:59
Намічена на 25 липня операція з підняття потонулого танкера "Делфі" з одеського пляжу "Дельфін" знову закінчилася обривом троса.
Джерело: Думська
Деталі: за даними видання, від танкера відірвався один з металевих тросів, за допомогою якого судно намагалися зрушити з місця.
Інцидент стався о 15:30, буквально через кілька хвилин після початку операції. Після цього подальші спроби зрушити танкер з місця припинилися, водолази обстежили район кріплення тросів.
"Делфі" намагалися підняти на прямий кіль два потужних буксири "Австралія" та Balqis.
Нагадаємо: 18 липня дві спроби підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними - обірвався трос одного з двох буксирів.
Передісторія:
- Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера DELFI.
- 22 листопада минулого року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.