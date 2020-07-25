Чергова спроба підняти "Делфі" виявилася безуспішною

Намічена на 25 липня операція з підняття потонулого танкера "Делфі" з одеського пляжу "Дельфін" знову закінчилася обривом троса.

Джерело: Думська

Деталі: за даними видання, від танкера відірвався один з металевих тросів, за допомогою якого судно намагалися зрушити з місця.

Інцидент стався о 15:30, буквально через кілька хвилин після початку операції. Після цього подальші спроби зрушити танкер з місця припинилися, водолази обстежили район кріплення тросів.

"Делфі" намагалися підняти на прямий кіль два потужних буксири "Австралія" та Balqis.

Нагадаємо: 18 липня дві спроби підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними - обірвався трос одного з двох буксирів.



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