Очередная попытка поднять "Делфи" оказалась безуспешной

Намеченная на 25 июля операция по уборке затонувшего танкера "Делфи" с одесского пляжа "Дельфин" снова закончилась обрывом троса.

Источник: Думская

Детали: По данным издания, от танкера оторвался один из металлических тросов, с помощью которого судно пытались сдвинуть с места.

Инцидент произошел в 15:30, буквально через несколько минут после начала операции. После этого дальнейшие попытки сдвинуть танкер с места прекратились, водолазы обследовали район крепления тросов.

"Делфи" пытались поднять на прямой киль два мощных буксира "Австралия" и Balqis.

Напомним: 18 июля две попытки снять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi у побережья Одессы оказались безуспешными - оборвался трос одного из двух буксиров.

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