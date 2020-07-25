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Очередная попытка поднять "Делфи" оказалась безуспешной

Суббота, 25 июля 2020, 18:59

Намеченная на 25 июля операция по уборке затонувшего танкера "Делфи" с одесского пляжа "Дельфин" снова закончилась обрывом троса.

Источник: Думская

Детали: По данным издания, от танкера оторвался один из металлических тросов, с помощью которого судно пытались сдвинуть с места.

Инцидент произошел в 15:30, буквально через несколько минут после начала операции. После этого дальнейшие попытки сдвинуть танкер с места прекратились, водолазы обследовали район крепления тросов.

"Делфи" пытались поднять на прямой киль два мощных буксира "Австралия" и Balqis.

Напомним: 18 июля две попытки снять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi у побережья Одессы оказались безуспешными - оборвался трос одного из двух буксиров.

Предыстория:

  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера DELFI.
  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

Темы: ОдессаЧерное мореэкология


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