Повне припинення вогню на Донбасі: в ОБСЄ розповіли деталі

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау після зустрічей ТКГ і її робочих груп розповіла, які заходи будуть застосовуватися для посилення режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: сайт ОБСЄ

Пряма мова: "Я рада повідомити, що Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, досягла згоди з приводу додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, мета яких забезпечити дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового перемир'я.

Я сподіваюся, що підтверджені заходи принесуть довгоочікувану тишу в зону конфлікту і більше спокою цивільному населенню".

Деталі: За її словами, для посилення режиму припинення вогню з 00:00 27 липня буде введена:

заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;

заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;

створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;

вогонь у відповідь у разі наступальних дій (будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття даної заяви – ред.) допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ;

вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними.

Грау зазначила, що керівники Збройних сил України та збройних формувань ОРДЛО повинні публічно заявити про видання наказів з перерахуванням всіх зазначених заходів і підтвердити, що дані накази про припинення вогню відповідають дійсним заходам.

Сприяти та надавати підтримку сторонам у виконанні цих заходів буде СММ ОБСЄ.

Грау також додала, що учасники ТКГ підтвердили готовність одночасно відкрити два нових контрольних пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в н. п. Золоте і Щастя Луганської області не пізніше 10 листопада 2020 року.

Крім того, в робочих групах обговорювалися поточні питання водопостачання через лінію розмежування та юридичні передумови забезпечення особливого статусу ОРДЛО після проведення місцевих виборів, як передбачено Мінськими угодами.

Що було раніше: 22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.