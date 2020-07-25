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Полное прекращение огня: за украинскими военными будут следить контролеры

Суббота, 25 июля 2020, 21:20
Полное прекращение огня: за украинскими военными будут следить контролеры

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля.

Источник: сообщение пресс-центра ООС

Детали: В штабе отметили, что по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции.

Дополнительные меры по "усилению режима прекращения огня" для выполнения достигнутых договоренностей внедрят на местах.

Дословно: "Начиная с 00:01 27 июля на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют немалый боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить вероятные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН.

Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие".

Дополнительно: В штабе уверяют, что с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрели работу корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ.

Также штаб операции восстанавливает практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя.

Напомним: Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау рассказала, какие меры будут применяться для усиления режима прекращения огня на Донбассе.

22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: войнаДонбассВооруженные силы
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