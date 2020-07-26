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Львівщина знову стала лідером по кількості заражень Covid-19

Неділя, 26 липня 2020, 10:36

Протягом минулої доби, 25 липня, у Львівській області виявили 130 випадків коронавірусу, це найбільший показник серед регіонів.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 26 липня, Центр громадського здоров'я у Телеграм

Деталі: У Львівській області – ще 130 хворих Covid-19 та 6 смертей від вірусу. Медики також зафіксували 26 одужань.

Слідом за Львівщиною по кількості нових випадків йдуть Київ (95 заражень), Івано-Франківщина (88) та Рівненська область (81).

Дослівно: "Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (265), Закарпатській (223,8) областях та в місті Київ (159,8)".

Нагадаємо: За минулу добу, 25 липня, в Україні виявили 920 випадків коронавірусу, 15 людей померли.

23 липня Львівська область також фіксувала найбільший в Україні приріст заражень Covid-19 – 126.

Українська правда
Теми: ЛьвівщинаЛьвівкоронавірусепідемія


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