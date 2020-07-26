Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Львовщина снова стала лидером по количеству заражений Covid-19

Воскресенье, 26 июля 2020, 10:36

В течение минувших суток, 25 июля, во Львовской области обнаружили 130 случаев коронавируса, это самый большой показатель среди регионов.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 26 июля, Центр общественного здоровья в Телеграм

Детали: Во Львовской области еще 130 больных Covid-19 и 6 смертей от вируса. Медики также зафиксировали 26 выздоровлений.

Вслед за Львовщиной по количеству новых случаев идут Киев (95 заражений), Ивано-Франковщина (88) и Ровенская область (81).

Дословно: "Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (265), Закарпатской (223,8) областях и в городе Киев (159,8)".

Напомним: За прошедшие сутки, 25 июля, в Украине обнаружили 920 случаев коронавируса, 15 человек умерли.

23 июля Львовская область также фиксировала наибольший в Украине прирост заражений – 126.

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаЛьвовкоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Волонтер признался в поджоге собора XV века во французском Нанте

Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей

фотоВ Севастополе высыхает Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду

Главные новости субботы и ночи: подготовка к "тишине" на Донбассе, вакцина для Украины

Врач украинской сборной по футболу умер от коронавируса

Полное прекращение огня: за украинскими военными будут следить контролеры

Все новости...
Львовщина
В Киеве и на Львовщине – больше всего случаев коронавирус за сутки
COVID в Украине: выздоровлений снова больше, а Киев стал антилидером
Львовщина и Киев стали лидерами по распространению Covid-19
Последние новости
12:03
Минздрав исключил из протокола лечения коронавируса два препарата
11:28
Оператор ГТС получил за первое полугодие почти 30 миллиардов доходов
11:17
На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся
10:48
Волонтер признался в поджоге собора XV века во французском Нанте
10:36
Львовщина снова стала лидером по количеству заражений Covid-19
10:02
Напавшего на бойца "Азова" злоумышленника суд выпустил под залог в 40 тысяч
09:37
На Сумщине - антирекорд по заражениям в течение суток
09:04
Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей
08:54
фотоВ Севастополе высыхает Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду
08:37
США угрожают немецким подрядчикам "Северного потока-2" – Die Welt
Все новости...