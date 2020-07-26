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Львовщина снова стала лидером по количеству заражений Covid-19

Воскресенье, 26 июля 2020, 10:36
Львовщина снова стала лидером по количеству заражений Covid-19

В течение минувших суток, 25 июля, во Львовской области обнаружили 130 случаев коронавируса, это самый большой показатель среди регионов.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 26 июля, Центр общественного здоровья в Телеграм

Детали: Во Львовской области еще 130 больных Covid-19 и 6 смертей от вируса. Медики также зафиксировали 26 выздоровлений.

Вслед за Львовщиной по количеству новых случаев идут Киев (95 заражений), Ивано-Франковщина (88) и Ровенская область (81).

Дословно: "Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (265), Закарпатской (223,8) областях и в городе Киев (159,8)".

Напомним: За прошедшие сутки, 25 июля, в Украине обнаружили 920 случаев коронавируса, 15 человек умерли.

23 июля Львовская область также фиксировала наибольший в Украине прирост заражений – 126.

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаЛьвовкоронавирусэпидемия
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