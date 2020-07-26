РосЗМІ пишуть, що бойовикам ОРДО наказали повністю припинити вогонь

Силовиків ОРДО ознайомили з наказом про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Джерело: РИА Новости з посиланням на донецького ватажка так званої "народної міліції" Дениса Сіненкова

Деталі: Контактна група в середу погодила додаткові заходи щодо забезпечення перемир'я на Донбасі. Вони передбачають заборону на наступальні і диверсійні дії, ведення вогню, в тому числі снайперського, розміщення озброєння в населених пунктах, а також дисциплінарну відповідальність за порушення режиму припинення вогню.

Представники ОРДО зазначили, що накази про припинення вогню повинні вступити в дію з 27 липня.

За словами Сіненкова, наказ про повне і безстрокове припинення вогню з 27 липня "доведений у встановленому порядку всім підрозділам і кожному військовослужбовцю під підпис".

Пряма мова Сіненкова: "По всій лінії зіткнення в кожному підрозділі командирами здійснюється контроль за виконанням досягнутих домовленостей. У разі агресії з боку противника народна міліція, при отриманні відповідного наказу, готова до адекватних дій".

Нагадаємо: Українські підрозділи ЗСУ зі складу Об'єднаних сил почали підготовку до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, яке має розпочатися з 27 липня.

Починаючи з 00:01 27 липня на кожній з українських позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці.