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РосСМИ пишут, что боевикам ОРДО приказали полностью прекратить огонь

Воскресенье, 26 июля 2020, 13:05

27 июля издан приказ о полном прекращении огня на Донбассе, с ним ознакомили силовиков ОРДО.

Источник: РИА Новости со ссылкой на донецкого главаря так называемой "народной милиции" Дениса Синенкова

Детали: Контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия на Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Представители ОРДО отметили, что приказы о прекращении огня должны вступить в действие с 27 июля.

По словам Синенкова, приказ о полном и бессрочном прекращении огня с 27 июля "доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись".

Прямая речь Синенкова: "По всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договоренностей. В случае агрессии со стороны противника народная милиция, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям".

Напомним: Украинские подразделения ВСУ из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля.

Начиная с 00:01 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Темы: ДонбассвойнаРосcияОРДЛО


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