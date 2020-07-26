Велика частка негативних ПЛР-тестів можуть бути хибними – МОЗ

До 25% негативних результатів ПЛР-досліджень можуть бути недостовірними.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: У відомстві наголошують, що за різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибно негативними, оскільки для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки, а вірус може знаходитися у нижніх частинах дихальних шляхів.

Дослівно: "Якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибнонегативним. На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії".

Нагадаємо: За минулу добу, 25 липня, в Україні виявили ще 920 випадків Covid-19, 15 хворих померли.

Міністерство охорони здоров’я виключило "Лопінавір" та "Рітонавір" з переліку препаратів, що використовуються при лікуванні Covid-19.