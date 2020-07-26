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Значительная часть отрицательных ПЦР-тестов могут быть ложными - Минздрав

Воскресенье, 26 июля 2020, 15:30

До 25% отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть недостоверными.

Источник: Минздрав в Facebook

Детали: В ведомстве отмечают, что по разным данным, до 20-25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ложно отрицательными, поскольку для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки, а вирус может находиться в нижних частях дыхательных путей.

Дословно: "Если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат ПЦР-тестирования может быть ложнонегативним. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию".

Напомним: За прошедшие сутки, 25 июля, в Украине обнаружили еще 920 случаев Covid-19, 15 больных умерли.

Министерство здравоохранения исключило "Лопинавир" и "Ритонавир" из перечня препаратов, используемых при лечении Covid-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияМинздрав


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