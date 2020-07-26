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Путін заявив, що постанова ВР про вибори ставить під загрозу врегулювання

Неділя, 26 липня 2020, 19:09
Путін заявив, що постанова ВР про вибори ставить під загрозу врегулювання

Президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що прийнята Верховною Радою постанова про проведення місцевих виборів суперечить Мінським угодами і ставить під загрозу перспективи врегулювання на Донбасі.

Джерело: пресслужба Кремля за підсумками телефонної розмови президентів

Дослівно: "Володимир Путін охарактеризував прийняту 15 липня Верховною Радою постанову про проведення місцевих виборів у 2020 році як таку, що суперечить Мінським угодами і ставить під загрозу перспективи врегулювання.

Крім того, висловлено серйозну занепокоєність у зв'язку з недавніми заявами високопоставлених офіційних осіб України про неприйнятність низки положень "Комплексу заходів" і необхідність його перегляду.

Президент Росії особливо відзначив, що ще раз озвучена Володимиром Зеленським у ході нинішньої телефонної розмови позиція про безальтернативність мінських домовленостей повинна знайти своє підтвердження в реальних діях київської влади".

Деталі: У Кремлі повідомили, що телефонна розмова відбулася за ініціативою української сторони.

В ході розмови було констатовано необхідність підвищення ефективності переговорних зусиль у рамках мінської Контактної групи, дана позитивна оцінка погодженню на засіданні групи 22 липня додаткових заходів з припиненню вогню, які набувають чинності з 27 липня, а також акцентована важливість безумовного дотримання цих домовленостей "учасниками конфлікту".

Повідомляється, що з російської сторони підкреслена пріоритетність реалізації прийнятих лідерами "нормандського формату" рішень, в тому числі за підсумками саміту в Парижі в грудні 2019 року.

Президенти також обмінялися думками щодо ситуації навколо пандемії коронавірусу.

Що передувало: Раніше про телефонну розмову між Зеленським і Путіним повідомила пресслужба українського президента. 

Передісторія:

  • 15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.
  • Згідно з постановою, місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей. Вибори на цих територіях відбудуться лише після припинення російської агресії та виведення незаконних збройних формувань. Їх призначать окремим законом.

Українська правда

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Теми: ПутінЗеленськийДонбасвибориОРДЛО
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