Путин заявил, что постановление ВР о выборах ставит под угрозу урегулирование

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что принятое Верховной Радой постановление о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования на Донбассе.

Источник: пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов

Дословно: "Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования.

Кроме того, выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра.

Президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей".

Детали: В Кремле сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

В ходе разговора была констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы, дана позитивная оценка согласованию на заседании группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля, а также акцентирована важность безусловного соблюдения этих договорённостей "участниками конфликта".

Сообщается, что с российской стороны подчёркнута приоритетность реализации принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Что предшествовало: Ранее о телефонном разговоре Зеленского и Путина сообщила пресс-служба украинского президента.

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