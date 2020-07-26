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Зеленський поговорив із Путіним про "тишу" і децентралізацію

Неділя, 26 липня 2020, 18:22
Зеленський поговорив із Путіним про тишу і децентралізацію

Президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: Офіс президента України

Дослівно: "Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, президент Російської Федерації підтримав цю домовленість.

Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі".

Деталі: Повідомляється також, що президенти обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі. Було акцентовано увагу на необхідності успішної реалізації домовленостей, досягнутих чотирма лідерами в Парижі, у контексті важливості проведення наступного саміту "Нормандської четвірки" в Берліні.

Вони також обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії зіткнення, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

Дослівно: "Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

Сторони також обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України".

Що передувало: Українські підрозділи ЗСУ зі складу Об'єднаних сил почали підготовку до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, яке має розпочатися з 27 липня.

Російські ЗМІ повідомили, що з наказом про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня ознайомили бойовиків ОРДО.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПутінДонбасзаручникидецентралізація
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