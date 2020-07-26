Путин заявил, что у России будет уникальное гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин заявил, что военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие.

Источник: Путин на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщает Интерфакс

Прямая речь: "Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны".

Детали: В воскресенье в Минобороны РФ рассказали "Интерфаксу", что новая гиперзвуковая морская ракета "Циркон" успешно завершает испытания.

Дословно Минобороны РФ: "Проведенные с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета".

Что предшествовало: В феврале этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.

24 февраля 2019 года ведущий пропагандист РФ Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" на "Россия-1" перечислил цели на побережьях США, по которым могут ударить российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" – в частности, Пентагон в Вашингтоне, пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи (штат Мэриленд).