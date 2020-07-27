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Бойовики підготували провокацію, щоб звинуватити ЗСУ у зриві "тиші" - штаб

Понеділок, 27 липня 2020, 01:49
Бойовики підготували провокацію, щоб звинуватити ЗСУ у зриві тиші - штаб

Бойовики замінували українські позиції мінами з годинниковим механізмом, щоб під час дії режиму припинення вогню ті вибухнули і все виглядало так, ніби українська сторона здійснила обстріл і порушила домовленості про "тишу".

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зробив чергову провокацію неподалік Новомихайлівки та здійснив мінування українських позицій протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин.

Підступність провокації полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна може детонувати і вибух розцінюватиметься як обстріл зі сторони українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню".

Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛО
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