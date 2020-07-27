Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бойовики підготували провокацію, щоб звинуватити ЗСУ у зриві "тиші" - штаб

Понеділок, 27 липня 2020, 01:49

Бойовики замінували українські позиції мінами з годинниковим механізмом, щоб під час дії режиму припинення вогню ті вибухнули і все виглядало так, ніби українська сторона здійснила обстріл і порушила домовленості про "тишу".

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зробив чергову провокацію неподалік Новомихайлівки та здійснив мінування українських позицій протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин.

Підступність провокації полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна може детонувати і вибух розцінюватиметься як обстріл зі сторони українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню".

Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі почав діяти режим "повної та всеосяжної" тиші

РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів

Путін заявив, що постанова ВР про вибори ставить під загрозу врегулювання

Зеленський поговорив із Путіним про "тишу" і децентралізацію

Головнокомандувач ЗСУ: У разі провокацій готові дати відсіч противнику

Велика частка негативних ПЛР-тестів можуть бути хибними – МОЗ

Усі новини...
Донбас
На Донбасі почав діяти режим "повної та всеосяжної" тиші
Путін заявив, що постанова ВР про вибори ставить під загрозу врегулювання
Зеленський поговорив із Путіним про "тишу" і децентралізацію
Останні новини
04:03
У російському Хабаровську третій тиждень тривають протести
03:15
Напередодні перемир’я бойовики здійснили 13 обстрілів і поранили бійця
02:24
Нідерланди встановили карантин для приїжджих з України та низки інших країн
01:49
Бойовики підготували провокацію, щоб звинуватити ЗСУ у зриві "тиші" - штаб
01:27
Суперниця Лукашенка на виборах заявила, що їй та її дітям погрожують
00:22
На Донбасі почав діяти режим "повної та всеосяжної" тиші
23:29
США і Британія сподіваються, що домовленості про перемир'я буде втілено
23:14
Кадиров вважає, що замість санкцій йому треба дати Нобелівську премію
22:58
У Баварії коронавірус виявили у сезонних працівників з України
22:27
Путін заявив, що Росія матиме унікальну гіперзвукову зброю
Усі новини...