Боевики подготовили провокацию, чтобы обвинить ВСУ в срыве "тишины" - штаб

Боевики заминировали украинские позиции минами с часовым механизмом, чтобы во время действия режима прекращения огня те взорвались и все выглядело так, будто украинская сторона осуществила обстрел и нарушила договоренности о "тишине".

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "Накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг предпринял очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и осуществил минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 ставится дистанционно и имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов.

Коварство провокации заключается в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня".

Напомним: С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.