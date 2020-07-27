Помер боєць "Азова", якого побили через зауваження

У лікарні помер боєць "Азова" Олег Черевко, якого побили 21 липня після того, як він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат біля торговельного центру в Запоріжжі.

Джерело: Telegram-канал лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького, пресслужба "Азову", "Радіо Свобода"

Дослівно Білецький: "Пішов з життя Олег Черевко, позивний "Смерть". Азовець, який пройшов війну, але зустрів смерть у мирному Запоріжжі.

Він заступився за дівчину на вулиці і був жорстоко побитий напівкримінальними покидьками. З тяжкою травмою голови Олег лежав в комі, а нацгвардійське командування заборонило азовцям виїжджати з бази для здачі крові побратиму. А суд взагалі випустив вбивцю за символічні 40 тисяч гривень".

Деталі: За словами Білецького, його підопічні зроблять все, аби зловмисник, який вбив їхнього побратима, "поніс заслужене покарання".

Він додав, що для підозрюваного "в'язниця в цій ситуації буде порятунком".

В "Азові" повідомили, що боєць служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років. Родом він із Запоріжжя.

В "Азов" Черевко прийшов на початку 2018 року. До цього служив у лавах різних підрозділів Збройних сил та Національної гвардії. Боєць був на передовій у період з 2015 до 2018 року. 2015-го він захищав Широкине, 2017-го ‒ воював в Авдіївці.

Дослівно "Азов": "Увечері 21 липня у рідному місті, куди він прибув на кілька днів у службове відрядження, його спіткала трагедія. Чекаючи дружину під магазином, азовець не зміг стерпіти нахабну поведінку незнайомого чоловіка, який чіплявся до перехожих дівчат. Наш побратим зробив йому зауваження, за що отримав удар в голову, результатом якого стала важка черепно-мозкова травма, а саме ‒ перелом основи черепа. Три доби лікарі боролися за життя азовця, та, на жаль, вивести його з коми так і не вдалося".

У пресслужбі прокуратури Запорізької області повідомили, що у зв’язку зі смертю постраждалого справу перекваліфіковано за частиною 2 статтею 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).

Прокуратура вже подала апеляцію на попереднє рішення суду – судове засідання призначене на 29 липня.

Нагадаємо: