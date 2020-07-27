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Умер боец "Азова", которого избили из-за замечания

Понедельник, 27 июля 2020, 15:27

В больнице скончался боец ​​"Азова" Олег Черевко, которого избили 21 июля после того, как он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам у торгового центра в Запорожье.

Источник: Telegram-канал лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого, пресс-служба "Азова", "Радио Свобода"

Дословно Белецкий: "Ушел из жизни Олег Черевко, позывной "Смерть". Азовец, который прошел войну, но встретил смерть в мирном Запорожье.

Он заступился за девушку на улице и был жестоко избит полукриминальными отбросами. С тяжелой травмой головы Олег лежал в коме, а нацгвардейское командование запретило азовцам выезжать из базы для сдачи крови собрату. А суд вообще выпустил убийцу за символические 40 000 гривен".

Детали: По словам Белецкого, его подопечные сделают все, чтобы злоумышленник, который убил их собрата, "понес заслуженное наказание".

Он добавил, что для подозреваемого "тюрьма в этой ситуации будет спасением".

В "Азове" сообщили, что боец ​​служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизионе полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом он из Запорожья.

 

В "Азов" Черевко пришел в начале 2018 года. До этого служил в рядах различных подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии. Боец был на передовой в период с 2015 до 2018 года. в 2015 году он защищал Широкино, в 2017 году - воевал в Авдеевке.

Дословно "Азов": "Вечером 21 июня в родном городе, куда он прибыл на несколько дней в служебную командировку, его постигла трагедия. Ожидая жену под магазином, азовец не смог стерпеть нахальное поведение незнакомого мужчины, который приставал к прохожим девушкам. Наш собрат сделал ему замечание, за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно - перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь азовца, и, к сожалению, вывести его из комы так и не удалось".

 
 

В пресс-службе прокуратуры Запорожской области сообщили, что в связи со смертью пострадавшего дело переквалифицировано по части 2 статьи 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, или совершенное по заказу, повлекшее смерть потерпевшего).

Прокуратура уже подала апелляцию на предыдущее решение суда - судебное заседание назначено на 29 и

Напомним:

  • Происшествие произошло поздно вечером 21 июля. Военнослужащий прибыл в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил.
  • У супермаркета по улице Космической он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Возник конфликт, в результате которого "агрессивный мужчина нанес потерпевшему удары по голове, после чего тот потерял сознание".
  • Правонарушитель пытался бежать, но позже его задержали правоохранители. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения.

Украинская правда
Темы: ЗапорожьеООСАзов


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