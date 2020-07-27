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НАБУ перевіряє нардепа ОПЗЖ через квартири та Land Cruiser

Понеділок, 27 липня 2020, 16:06

НАБУ розпочало досудове розслідування щодо народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Суто Мамояна, який, ймовірно, знецінив своє майно на 8,5 млрд грн.

Джерело: пресслужба Ради громадського контролю НАБУ

Деталі: Депутат підозрюється у декларуванні завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2019.

Можливе заниження суми на понад 8,5 млрд грн даних щодо вартості придбаних автомобілів Toyota Land Cruiser 200, а також придбання двох квартир у житловому комплексі "Зарічний" площею 124 та 125 кв.м. Відомство не вказало більше ніякого майна, окрім квартир та авто.

Попередня правова кваліфікація правопорушення: декларування недостовірної інформації.

Довідково: Раніше "Українська правда" писала, що минулоріч депутат отримав подарунок вартістю в мільйон гривень і разом із тим, у червні, став власником двох столичних квартир по 125 метрів із задекларованою вартістю у 500 тисяч гривень кожна. Тобто, очевидно, що саме квартири і були цінним подарунком. 

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Українська правда
Теми: НАБУдеклараціїОПЗЖ


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