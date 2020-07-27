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НАБУ проверяет нардепа ОПЗЖ из-за квартир и Land Cruiser

Понедельник, 27 июля 2020, 16:06
НАБУ проверяет нардепа ОПЗЖ из-за квартир и Land Cruiser

НАБУ начало досудебное расследование в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Чисто Мамояна, который, вероятно, обесценил свое имущество на 8,5 млрд грн.

Источник: пресс-cлужба Совета общественного контроля НАБУ

Детали: Депутат подозревается в декларировании заведомо ложных сведений в декларации за 2019 год.

Возможно занижение суммы на более чем 8,5 млрд грн данных по стоимости приобретенных автомобилей Toyota Land Cruiser 200, а также приобретение двух квартир в жилом комплексе "Заречный" площадью 124 и 125 кв.м. Ведомство не указало больше никакого имущества, кроме квартир и авто.

Предварительная правовая квалификация правонарушения: декларирование недостоверной информации.

Справка: Ранее "Украинская правда" писала, что в прошлом году Мамоян получил подарок стоимостью в миллион гривен и вместе с тем, в июне, стал владельцем двух столичных квартир по 125 метров с задекларированной стоимостью в 500 тысяч гривен каждая. То есть, очевидно, что именно квартиры и были ценным подарком.

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Украинская правда
Темы: НАБУдекларацииОПЗЖ
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