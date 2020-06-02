Від золотих злитків до котів. Що задекларували "нові обличчя"

Відтоді як у 2016 році українські чиновники почали подавати е-декларації, останні дні березня завжди були напруженими для них самих, журналістів і реєстру. Декларації стали не лише важливим антикорупційним інструментом, а й просто дозволили будь-кому порахувати гроші "сильних світу цього".

За ці роки в електронних звітах держслужбовців знаходили і неспівмірну з доходами нерухомість, і навпаки нереалістичний "аскетизм", "годинник від Миколая", колекції ікон, мощі чи навіть власний храм.

У 2020 році терміни декларування дещо посунули через пандемію, а в стінах держструктур з'явилось чимало "нових облич", які вперше розкрили свої статки за минулий рік.

Вони мали прозвітувати до 1 червня і перелічити всі цінності, свої і членів родини, вартістю у понад 192 тисячі гривень, всю нерухомість, транспортні засоби і грошові активи.

"Українська правда" обрала найцікавіше у деклараціях депутатів і чиновників.

"Слуги народу" на межі епохи бідності

Андрій Холодов

Андрій Холодов. Розкіш статків депутата, якого ЗМІ пов’язують з тютюновим бізнесом, одразу впадає в око. У їхніх з дружиною активах 5 наручних годинників, 5 сумок Hermes, 3 – Fendi та 4 – Chanel, 4 шуби із соболя та шиншили, різноманітна жіноча ювелірка та запонки з діамантами.

Подружжя може похвалитись антикварними комодами, вазами, дзеркалами і підлоговими годинниками, 11 картинами, двома іконами, різним хатнім оздобленням. Серед нього, зокрема, гобелен і рояль, колекції книг, ляльок, порцелянових статуеток і монет. Звісно, для повного набору не вистачає зброї – її Холодов теж має, 3 рушниці і карабін.

Ну і вишенки на торті: яйця Faberge і 5 золотих злитків вагою по 100 грамів.

Дмитро Разумков. У головного "слуги народу" в українському парламенті декларація нескромна, але український реєстр бачив і значно більші суми. А от що привертає увагу – це 26,7 мільйона гривень, які спікер парламенту комусь позичив.

Приблизно така ж сама сума позики була у декларації Разумкова за 2018 рік, але тоді без позначки, хто саме взяв у нього гроші.

УП придивилась до чоловіка, якому підставив своє плече голова Верховної Ради. Цей вінничанин виявився "проблемним" боржником, з яким позичальники неодноразово були змушені "боротись" через суд. Сподіваємось, Разумков свої гроші побачить, а в протилежному випадку, згідно з умовами позики, стане власником двох АЗС, внесених в якості застави.

Микола Тищенко. У декларації колишнього ресторатора – світське життя. Серед цінностей у нього та дружини лише елітний одяг, сумки та ювелірні вироби. У гардеробі народного обранця та його обраниці – найгучніші бренди, такі як Chanel, Prada, Balenciaga, Celine, Yves Saint Laurent, Rolex, Hublot тощо.

Більшу частину своїх грошових заощаджень колишній бізнесмен із дружиною триває у готівці. І немалими сумами. Загалом це 8,9 мільйона гривень, 52 тисячі доларів і 11 тисяч євро. При тому, що на банківських рахунках подружжя – до 100 тисяч гривень.

Андрій Єрмак. У березні цього року, напередодні початку карантину, керівник Офісу президента купив автомобіль за 3 мільйони.

Станом на кінець 2019 року Єрмак мав у банках і готівкою 27,4 тисячі гривень, 347 тисяч доларів і 50 тисяч євро. Один боржник і власна компанія винні голові президентського Офісу ще 9,7 мільйона гривень.

Але з тих грошей, які посадовець мав на руках, він мав би віддати приблизно третину на нову автівку. І це при тому, що Єрмак сам під борговим зобов'язанням – ще 2006 року взяв кредит на квартиру.

Голова ОП говорив, що перед купівлею машини, продав попередню. Але цей продаж він не задекларував.

Можливо, причина в тому, що в Єрмака і не було автівки, щоб її продавати. Він їздив на чужій. Що посадовець мав на увазі – УП цікавилась у запиті, відповіді на який так і не отримала.

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Колекції всього

Гео Лерос

Депутат-викривач Гео Лерос, який став відомим після скандалу з так званими "плівками" Єрмака, показав кілька цікавих колекцій. Окрім творів мистецтва, поштових марок і годинників, він має 20 фотоапаратів фірми "Leica", цінної у колах знавців.

Крім того, Лерос задекларував два види криптовалют 49 Bitcoin і 356 Ethereum.

Цифровою валютою, крім нього, у нинішньому скликанні Ради можуть розрахуватись лідерка "Голосу" Кіра Рудик, "слуги народу" Олександр Маріковський, Дмитро Гурін, Олександр Федієнко. Останній ще має колекцію раритетних радіостанцій.

Любов до вінтажу не обійшла навіть колишнього фотографа Сергія Штепу, який на виборах випередив власника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Серед цінностей у нього лише фототехніка і старовинні монети.

Секретар РНБО Олексій Данілов володіє більше ніж 20 тисяч екземплярів книг свого культурологічного проєкту "Державні зібрання України" і п’ять сотень порцелянових статуеток.

Серед переважно стриманих декларацій партійців "Голосу" можна відшукати колекцію вин, вартість яких не зазначена, та ікони у колишнього юриста Олега Макарова, мапи та книгу 17-го сторіччя в Андрія Осадчука.

А от їхня колега Олександра Устінова була змушена подавати декларацію ще в статусі антикорупційної активістки. Тоді вона іронічно вказувала у звіті свого лабрадора, якого називала "собака-тапки-погризяка", та "котика-муркотика". Зі зміною статусу на більш офіційний перелік цінностей Устінова не змінила, залишивши там жартівливі формулювання.

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Музей імені ОПЗЖ

Колишні члени "Опозиційного блоку", а нині – "Опозиційної платформи – За життя" і раніше подавали декларації, що тріщать по швах. У 9 скликанні їхні ряди депутатів-багатіїв поповнились. На карантині до декларацій соратників Віктора Медведчука можна ходити як у музей.

Віктор Медвечук

Віктор Медведчук. Кум президента Росії нещодавно сколихнув суспільство, і не лише українське, зазначивши серед своїх статків фрагмент Біблії Йоганеса Гутенберга, першої друкованої книги. Це стало міжнародною сенсацією у наукових колах, і тепер політика закликають надати інформацію про цю деталь своєї колекції.

Григорій Суркіс теж виявився поціновувачем антикваріату. У нього є гравюри, мапи, гобелени, сотні різних фарфорових виробів, колекції люстр, бра і, звісно ж, ікон.

Особливо по-музейному виглядають 16 камінних годинників і ще 20 – просто кабінетних, 100-річний письмовий гарнітур і приблизно такого ж віку фарфорові шкатулки, меблі 19-го сторіччя і срібні столові вироби. У колекції Суркіса зберігаються 190 скульптур різних майстрів і 223 картини.

Довжелезним вийшов і список цінностей у Вадима Столара. У ньому є, наприклад, майже чотири сотні картин і колекція вин з різних країн, 850 пляшок. З попередніх епох у декларації Столара – меблі і мармурові статуї, ікони, півтора десятка камінних годинників із свічниками, навіть антикварний касовий апарат.

Одночасно з майже музейними експонатами депутат володіє кількома тренажерами, а його дружина – сукнями і шубами топових брендів.

В Ігоря Абрамовича, крім багатств, є боксерська рукавиця із автографами чемпіонів світу.

Колишній прокурор Ренат Кузьмін задекларував колекції зброї та старих книг. Його колега Юрій Загородній теж виставив на показ свою бібліотеку: Історію ВКП(б) 1946 року, "Підручник нової історії" 1915 року та "Вчення святого Афанасія Великого про Святу Трійцю" 1894 року.

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Щасливчики: виграші, призи і подарунки

Суто Мамоян

Суто Мамоян, ОПЗЖ, дві квартири на мільйон. Однопартієць Віктора Медведчука до походу в політику керував м'ясним підприємством. У нього не було власної нерухомості, автомобілів, але в заощадженнях пристойна сума: 2,3 мільйона доларів, 340 тисяч євро та 2,6 мільйона гривень.

Минулоріч депутат отримав подарунок вартістю в мільйон гривень і разом із тим, у червні, став власником двох столичних квартир по 125 метрів із задекларованою вартістю у 500 тисяч гривень кожна. Тобто, очевидно, що саме квартири і були цінним подарунком. Зробила його жінка на ім’я Гяваз Мамоян.

Нова нерухомість депутата, згідно з реєстром речових прав, розташована у ЖК "Зарічний". Ціни там стартують від 20,5 тисяч гривень за квадратний метр. Тобто квартири мали би коштувати зовсім не 500 тисяч, а не менше 2,6 мільйона кожна.

Максим Павлюк, "Слуга народу", 900 тисяч гривень призу. Депутат-новачок показав дуже стриману декларацію. Раніше він працював у військовій прокуратурі, до 2018 року офіційно жив на невелику зарплату і брав кредит. Перша сума заощаджень з’явилась у декларації чоловіка лише після продажу будинку у селищі Козин.

У 2018 році Павлюк пішов на підвищення, а за ним – і матеріальне становище. І не лише за рахунок зарплати, що зросла.

Судячи з декларації, друга сума, яку чоловік зміг відкласти, з'явилась у нього у 2018 році в якості призу. Тоді це було 160 тисяч гривень. Минулого року доля знову посміхнулась Павлюку – тепер на 900 тисяч. Їх "слуга" отримав від лотерейної компанії "М.С.Л."

Олександр Трухін, "Слуга народу", 22 мільйона гривень від батьків. У політиці він не перший рік – до цього був депутатом Полтавської облради від БПП. Кілька років не мав доходів взагалі, за 2018 рік заробив трохи менше 100 тисяч у сільськогосподарському виробничому кооперативі, де серед власників були його батьки. Йдучи до Верховної Ради, Трухін мав 473,6 тисяч гривень за душею і землю на Полтавщині.

Але минулоріч його активи різко зросли – на 22 мільйона гривень, подаровані Миколою та Наталією Трухіними, ймовірно, батьками "слуги". Подарунок він отримав 27 серпня, за два дні до початку роботи нового парламенту.

І 27 серпня – не день народження народного обранця. Ба більше – напередодні ювілей мала би навпаки святкувати його 55-річна матір.

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Попередники не відстають

Петро Порошенко

Петро Порошенко. П'ятий президент, як і раніше, подав довгу і різноманітну декларацію. Але минулоріч у переліку його видатків з'явилась нова чимала стаття – "юридичні послуги".

Колишній президент, а нині нардеп, який після програшу на виборах став мішенню для помсти і кримінального переслідування, за рік витратив на юристів 7,9 мільйона гривень. Причому платив Порошенко не лише в Україні, а й за кордоном, у Великій Британії.

Загалом за 2019 рік він отримав майже 773 мільйони гривень доходу, з яких левова частка – дивіденди.

Подружжя Луценків. Колишній генпрокурор Юрій Луценко задекларував вечірку в ресторані на честь свого ювілею, яка коштувала йому 150 тисяч гривень. Раніше журналісти-розслідувачі розповідали, що заради святкування повністю перекривали заклад, а сам ресторан належить відомому київському рестораторові Михайлу Бейліну, який є фігурантом розслідування НАБУ.

Таку ж суму задекларувала дружина ексгенпрокурора, нардеп 8 скликання Ірина Луценко, як витрати на навчання сина Віталія в Оксфорді.

Дохід подружжя за весь минулий рік склав близько 3,3 млн гривень. У родинних активах – близько 11,5 мільйона гривень різними валютами.

Олег Ляшко. А точніше – його дружина Росіта. Вона минулого року відкрила дитячий садок у столиці, а від чоловіка отримала в подарунок 6,75 мільйона гривень.

Сам "радикал", коли пішов з парламенту, нової роботи не знайшов. Дохід родини за 2019 рік склали депутатська зарплата Ляшка, заробіток від оренди та продажу майна, погашення облігацій внутрішньої позики та проценти в банку. Загалом це 34,2 мільйона гривень.

Вадим Новинський. Депутат давно відомий своєю колекцію з трьох десятків ікон і мистецькими виробами. Минулого року він 18 разів придбав майнові права на якісь твори. Чим саме поповнились активи Новинського – в декларації не зазначено. Це поповнення загалом коштувало йому 164,7 тисяч гривень.

Сукупний дохід Новинського за минулий рік – 121,3 мільйона гривень, більша частина – дивіденди. У різних валютах, в тому числі, в рублях, він зберігає загалом близько 60,8 мільйона гривень.

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Нарешті розсекречені

Крім "нових облич", які вперше були зобов'язані показувати статки, декларування-2020 мало ще одну важливу відмінність. Цьогоріч майнові звіти мали оприлюднити також публічні працівники Служби безпеки України. Декларації всіх співробітників відомства були засекречені з 2016 року, що дозволило декому з них приховати від суспільства статки, неспівмірні з доходами.

Віктор Кононенко. Колишній заступник голови СБУ у декларації визнав, що користується дорогим паркомісцем, яке нібито купила його теща-пенсіонерка у будинку, де Кононенко приватизував елітну квартиру.

Після звільнення експрацівник СБУ також купив BMW Х5, а його дочка-студентка – квартиру. Сам Кононенко також отримав низку нерухомості на Черкащині у спадок.

Сукупний дохід родини за 2019 рік склав 1,99 мільйона гривень, більша частина суми – зарплата в СБУ. Примітно, що сімейний дохід Кононенків виявився чи не вдвічі більшим за той, що задекрарував нинішній голова СБУ Баканов.

Павло Демчина

Павло Демчина. В останній день декларування в реєстрі також з’явилась довгоочікувана декларація іншого ексзаступника голови СБУ. Демчина також очолював управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Раніше ЗМІ розповідали, що Демчина офіційно живе дуже "аскетично". У той же час як його ймовірна дружина із дітьми володіє розкішним маєтком, на який її доходів не вистачило би й близько.

У своїй першій за 4 роки декларації колишній правоохоронець не показав не лише дружину, стосунки з якою він заперечує, а й навіть дітей. Хоча сини і дочка Демчини – неповнолітні і мали би бути зазначені в звіті. Але тоді там мав би з’явитись і маєток, в якому живуть діти.

Водночас, сам "аскет", згідно з декларацією, живе в "однушці" навпроти того самого маєтку. За підрахунками УП, навіть на цю "однушку" йому прийшлось би викласти свій заробіток за півтора роки.

Минулого року Демчина також змінив автівку: пересів з Range Rover Sport на Land Rover Discovery. І за 4 роки, попри вартісні купівлі майна, на які мала піти більша частина зарплати правоохоронця, встиг накопичити ще 59 тисяч доларів. Більше заощаджень одіозний ексзаступник голови СБУ офіційно не має.

Сергій Семочко. Декларація, мабуть, найбільш відомого непрозорими статками розвідника, як і варто було очікувати, зовсім не така резонансна, як журналістські розслідування про нього. Там немає ані Land Cruiser, який вдавалось зафільмувати розслідувачам, ані деякого елітного майна під Києвом, записаного на дітей співмешканки Семочка.

Сама співмешканка вказана як громадянка України – раніше ЗМІ розповідали, а в ході розслідування правоохоронці підтвердили, що жінка має російський паспорт.

За декларацією, сам Семочко володіє землею і квартирою в окупованому Криму. Живе він у будинку в Козині, що належить дочці його співмешканки. З автівок – лише Volkswagen Touareg 2011 року співмешканки.

Іван Баканов. Голова СБУ вперше показав свою декларацію. Нічого особливого там немає. У 2019 році він отримав за роботу в "Квартал 95" 107,7 тисяч гривень. За сім місяців роботи в СБУ – 536,6 тисяч.

Дружина Баканова Оксана раніше була громадянкою Росії. Після свого призначення очільник Служби безпеки говорив, що дружна оформлює український паспорт. У декларації жінка вказана вже як громадянка України. Дружині належать обидві сімейні автівки та обидві столичні квартири подружжя. За минулий рік вона заробила 267,3 тисячі гривень.

Із грошових заощаджень у родини – 170 тисяч доларів готівки і трохи менше 8 тисяч гривень у різних валютах на різних банківських рахунках.

Однак голова СБУ не відобразив у звіті іспанську фірму, де, як з’ясували раніше ЗМІ, він досі є керівником, хоч це і суперечить українському закону.

Соня Лукашова, УП