У штабі ООС доповіли про ситуацію біля лінії розмежування на Донбасі

Станом на 17.00 27 липня на окупованому Донбасі зберігається тиша, хоча протягом доби ворог двічі порушив домовленості не відкривати вогонь.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони. Впродовж поточної доби на ділянках відповідальності переважної більшості наших підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. За винятком, 2 фактів порушення режиму припинення вогню".



Деталі: Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Південного в обідню пору здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. На цій ділянці за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування поблизу українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.



На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.Наголошується, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає.

Чому це важливо: На засіданні Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленість про початок режиму "повної і всеосяжної тиші". Водночас бойовики одразу ж його порушили. При цьому сайти сепаратистів, які цитують каральні органи незаконних утворень, звинувачують у провокації українських воїнів.